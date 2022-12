Pinlig brøler: Justitsminister klar til at betale bøde

Mindst to gange på en dag formåede den nyudnævnte justitsminister at bryde loven

På vej ind til sin udnævnelse som justitsminister - og øverste chef for lov og orden i Danmark - havde Peter Hummelgaard (S) selv problemer med færdselsloven.

Som det fremgår af billedet ovenfor, valgte justitsministeren nemlig at springe selen over, da han og resten af det nye ministerhold torsdag blev vist frem for den samlede presse klokken 10.

En forseelse, der normalvis takseres med en bøde på 1500 kroner.

Dobbelt op

Men der skulle blot gå omkring en times tid, før det igen gik galt for Hummelgaard.

Ved 11-tiden fremturede Hummelgaard nemlig på TV 2, hvor han flankeret af en journalist rullede gennem København.

Journalisten iført sele - men heller ikke denne gang gjorde Hummelgaard brug af selen, hvilket adskillige læsere også fluks gjorde Ekstra Bladet opmærksom på.

Klar fejl

Den nyudnævnte justitsminister har sendt et skriftligt svar på Ekstra Bladets spørgsmål om, hvilket signal det sender, at justitsministeren kører uden sele for rullende kamera, og om han vil betale en bøde for det.

'Det selvfølgelig er en klar fejl fra min side, at jeg på den travle dag i går glemte at tage sikkerhedssele på.'

'Jeg er naturligvis parat til at betale en bøde, hvis det skulle blive aktuelt', lyder det i svaret.