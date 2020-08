Pinligt! Skulle aldrig være sket

Slut med slendrian og fusk.

Nu skal det have konsekvenser for Forsvarets elefanter, hvis de dummer sig.

Så klar var beskeden fra forsvarsminister Trine Bramsen i juni.

Hendes nu tidligere departementschef, Thomas Ahrenkiel, fik ikke desto mindre efter adskillige møgsager prestigestillingen som ambassadør i Berlin.

I mandags blev han så hjemsendt i kølvandet på den aflytnings-skandale, som nu ruller mod hans tidligere arbejdsgiver, Forsvarets Efterretningstjeneste.

En sag som Trine Bramsen har kendt til undersøgelsen af siden november 2019.

Kort proces

Det burde da heller aldrig nogensinde være kommet så vidt, at Danmark nær havde sendt en mand med så mange møgsager på halsen til den tyske hovedstad, lyder det nu fra flere sider.

- Trine Bramsen, forsvarsminister, skulle have skilt sig af med ham med det samme i forbindelse med sagen i Ejendomsstyrelsen. Det var min anbefaling allerede dengang, siger Bent Bøgsted, DF's forsvarsordfører.

Han henviser til sagen om omfattende svindel i Forsvarets Ejendomsstyrelse, hvor Thomas Ahrenkiel undlod at orientere ministeren, fordi han ifølge sin egen forklaring havde overset en række emails. Sagen blev af Statsrevisorerne betegnet som en af de mest alvorlige i årevis.

Tidligere har Thomas Ahrenkiel deltaget i en lønsamtale, hvor hans kæreste fik lønhøjelse.

Thomas Ahrenkiel på Kastellet, hvor FE har til huse. Arkivfoto: Finn Frandsen

Over for Berlingske vurderer en ekspert i diplomati, at udnævnelsen skader Danmarks renomé.

- Det er en pinlig sag for Danmark. Men han er trods alt endnu ikke trådt til, så det kommer ikke til at medføre nogen diplomatiske forviklinger med Tyskland, siger Martin Marcussen, professor i international forvaltning ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, til avisen.

Problemet for Trine Bramsen er, at hun har kendt til undersøgelsen af Thomas Ahrenkiel lige siden november.

Dermed fik han topposten i Berlin selvom hans minister kendte til, at nok en møgsag kunne være på trapperne.

- Det virker mærkeligt, at han bliver gjort til ambassadør inden sagerne var afsluttet i Forsvarsministeriet. Det virker som om, at de bare ville have ham ud af ministeriet, siger Bent Bøgsted.

