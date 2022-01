Pirat-ups: Kan løslades i gummibåd med påhængsmotor

Efter Danmark har valgt at droppe sag mod mindst tre formodede pirater, kan de muligvis blive løsladt i gummibåd

Det er ikke hver dag, varetægtsfængslede i det danske retsvæsen bliver løsladt i en gummibåd med påhængsmotor.

Men sådan kan situationen ende ombord på Søværnets piratbekæmper, Esbern Snare, efter det torsdag blev besluttet, at mindst tre ud af fire tilbageholdte skal løslades.

Ekstra Bladet spurgte allerede før jul, hvad proceduren ville blive, hvis eller når de mistænkte pirater blev løsladt fra deres bur-lignende celler ombord på den danske fregat. Herunder hvilket materiel, man ville bruge til løsladelsen.

Søværnskommandoen oplyste til Ekstra Bladet, at man vil kunne benytte 'små gummibåde med påhængsmotorer samt nødvendigt navigationsudstyr'.

På spørgsmålet om, hvorvidt de løsladte ville få madpakke med til sejlturen, var der også en plan for dette:

'Ja. Skulle det blive relevant, vil der være mad og vand ombord til den tid, det vil tage at komme til kysten.'

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Svarene fra Søværnskommandoen blev givet, efter forsvarsminister Trine Bramsen (S) allerede 1. december oplyste til Ekstra Bladet, at det kunne komme på tale at løslade de dengang varetægtsfængslede og piratmistænkte uden straf på åbent hav.

– Der er udstyr med, der giver mulighed for at sætte folk af ved sømilegrænsen, hvis den juridiske taskforce og danske myndigheder vurderer, at det er det rigtige.

– Det mandat er givet af Folketinget, understregede Trine Bramsen.

Overvejer ligene

Også de afdøde pirateri-mistænkte har været inde i overvejelserne hos Søværnskommandoen.

Forsvarskommandoen oplyste sålede i december til Ekstra Bladet, at den særligt nedsatte arbejdsgrupppe mellem Justitsministeriet, Forsvarsministeriet og styrelser herunder, behandler spørgsmålet om, hvorvidt de fire afdøde pirateri-mistænkte – der blev dræbt af danske frømænd, og som opbevares ombord på Esbern Snare i nedkølet tilstand – kan sendes med som last ombord på gummibåde.

'Det behandles i den tværministerielle arbejdsgruppe, men det vurderes meget lidt sandsynligt.'

Ingen nye svar

Ekstra Bladet har i løbet af torsdag forsøgt at få Forsvarskommandoen til at oplyse, hvordan den konkrete løsladelse af de tre afrikanske mænd skal foregå. Det har dog ikke været muligt at få svar fra Forsvarskommandoen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Trine Bramsen til løsladelsen af de varetægtsfængslede. Forsvarsministeriet oplyser dog, at ministeren ikke har kommentarer til løsladelsen.

Der er på nuværende tidspunkt ikke truffet afgørelse om, hvad der skal ske med den fjerde formodede pirat.

