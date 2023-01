Pistol for panden

Regeringen kræver, at partier, der vil være med det enorme forsvarsforlig, også skal stemme for at afskaffe store bededag

Regeringen vil tromle fjernelsen af store bededag igennem Folketinget. Og for at lægge maksimalt pres på partierne har regeringen stillet det krav, at hvis de vil være med i forsvarsforliget, så skal de stemme ja til at fjerne helligdagen.

Det fortæller flere ordførere efter et møde i Beskæftigelsesministeriet.

- Det er fuldstændigt uhørt. SF ønsker at være med i forsvarsforliget. Men hvad i alverden har det at gøre med at afskaffe store bededag? Ikke en snus! Selvfølgelig skal de to ting være adskilt, siger SF's beskæftigelsesordfører, Karsten Hønge.

Hos Dansk Folkeparti er beskæftigelsesordfører Nick Zimmermann chokeret efter mødet.

- Jeg må være ærlig og sige, at jeg er rystet. Jeg havde regnet med, at der om ikke andet bare ville blive lyttet til Folketingets partier. Men det var en ren og skær orientering om, at sådan her bliver det.

- Og så må folk æde den, hvis de vil være med i forsvarsforliget.

Nick Zimmermann er meget lidt imponeret over beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen:

- Hun er kommet meget skidt fra start. Hun har gjort sig til upopulær med snart sagt alle ordfører, der ikke kommer fra regeringspartierne selv, siger han.

Forsvarsforliget

Det bliver set som helt bizart, at det skal være en forudsætning for at være med i et bredt forsvarsforlig på mere end 20 milliarder kroner, at man siger ja til at afskaffe en helligdag. Noget, der vil skaffe omkring tre milliarder kroner til statskassen.

Det er tidligere blevet omtalt som vigtigt, at det store forsvarsforlig bliver vedtaget bredt i Folketinget, så der er en stor opbakning til reaktionen på, at der er udbrudt krig i Europa.

Store bededags-bombe