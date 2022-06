Pjække-Pia: Sjofler ældre-møder på stribe

Selvom området er hjerteblod for Pia Kjærsgaard, mindes en række kilder ikke at have set hende til møderne i Folketingets social- og ældreudvalg. Hun har prioriteret andre ting, siger hun selv

Det var ikke mindst det store engagement for socialt udsatte og ældre, der fik Dansk Folkepartis mangeårige formand og partistifter Pia Kjærsgaard til at gå ind i politik. Men efter hun i marts blev partiets social- og ældreordfører, har hun ikke haft meget tid til området.

Det viser en gennemgang af samråd og møder, som Ekstra Bladet har foretaget. En række kilder bekræfter i den forbindelse fraværet over for Ekstra Bladet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har parti-nestoren, siden hun overtog ordførerskaberne, faktisk ikke været til et eneste møde eller et eneste samråd i Folketingets Social- og Ældreudvalg. Og mens partiet har været med i flere politiske aftaler, har det ikke været særligt synlig i forhandlingerne.

Hjerteblod

Det er ikke, fordi Pia Kjærsgaard ikke er i Folketinget eller på Christiansborg, at hun ikke deltager i møder og samråd.

Ud over posten som social- og ældreordfører er hun udlændingeordfører, dyrevelfærdsordfører og værdiordfører. Samtidig er hun medlem af Folketingets præsidium og medlem af Udvalget for Forretningsordenen.

Men rollen som som social- og ældreordfører bliver altså ikke prioriteret. Det på trods af, at området er kernestof for Dansk Folkeparti, der i årtier har slået sig op på at være de ældres og de udsattes beskytter.

Og på trods af, at Pia Kjærsgaard selv altid har sagt, at det er et område, der står hendes hjerte nært. Ja, faktisk var en af årsagerne til, at hun i slutningen af 1970'erne som hjemmehjælper gik ind i politik.

Så sent som november 2021 skrev Pia Kjærsgaard i en kronik i Jyllands-Posten under overskriften 'Ældrepolitik er – og har altid været – mit hjerteblod':

- Jeg har altid været den sociale vagthund, når det kommer til samfundets svage grupper. Blandet andet derfor gjorde jeg fra begyndelsen op med et begreb som 'ældrebyrden', og ældreområdet er stadig en af grundsøjlerne i mit politiske arbejde.

Dusinvis af møder

Pia Kjærsgaard har været sit partis social- og ældreordfører siden midt i marts, da en stribe af Dansk Folkepartis folketingsmedlemmer forlod partiet.

Og mens Dansk Folkepartis gruppe i de seneste dage er barberet yderligere voldsomt ned, er fraværet altså sket, mens partiet stadig havde ti mandater i Folketinget.

Siden da har der været 16 møder i Social- og Ældreudvalget. Flere medlemmer af udvalget fortæller samstemmende, at de ikke har set Pia Kjærsgaard til et eneste af dem. Eller som minimum ikke mindes, at hun skulle have været der.

I samme periode har der været ni samråd, hvor forskellige ministre er blevet hevet ind for at blive grillet og hudflettet om emner, der ellers ligger Dansk Folkeparti nært.

Har ikke mødt hende

Der har været samråd om ting som jobcentres behandling af syge borgere, udsattes problemer i det kontantløse samfund til overmedicinering af demensramte, der ikke kan sige fra.

En gennemgang af samrådene viser, at Pia Kjæarsgaard ikke har været til et eneste. Ikke engang på Teams, hvilket ellers har været en mulighed på langt de fleste møder.

Ekstra Bladets kilder fortæller, at Pia Kjærsgaard heller ikke har været særligt synlig - hvis overhovedet til stede - til forhandlinger i Social- og Ældreministeret siden sin tiltræden.

- Jeg har ikke mødt hende til de forhandlinger, jeg har deltaget i, siger en kilde, der ikke deltager i få forhandlinger i det ministerium.