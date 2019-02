Pjække-Sass bryder tavsheden: Vil troppe op... medmindre han ikke tropper op

Det skulle tage fire møder med Statsrevisorerne i 2019, før Henrik Sass Larsen (S) endelig dukkede op i det magtfulde udvalg.

Ekstra Bladet var torsdag eftermiddag mødt op foran revisoratets omstridte mødelokale, hvor Sass ikke ligefrem har været fast gæst, for at konfrontere Socialdemokratiets statsrevisor med det fravær, som de seneste uger er blevet afdækket.

Fravær fra en post, der hvert år kaster 330.000 kroner af sig oveni Sass' folketingsløn.

- Du får trods alt 330.000 for det her hverv om året. Har du taget det alvorligt nok?

- Jeg synes, jeg har taget det alvorligt nok. Jeg har mine gode grunde til, at jeg havde noget fravær. Men det er nødvendigvis ikke Ekstra Bladets sag at blande sig i. Men det har jeg. Løn kan man altid diskutere. Jeg er jo ikke nået op på et niveau af, hvad Ekstra Bladets chefredaktør tjener, så der er et stykke vej endnu.

- Vil du deltage i alle møder i Statsrevisorerne i år?

- Alle de møder, jeg skal deltage i, og som jeg har forpligtet mig til at deltage i, dem tropper jeg op til, medmindre der er en rigtig god grund til, at jeg ikke tropper op, lyder det fra Henrik Sass Larsen, som bryder flere ugers tavshed over for Ekstra Bladet.

Undervejs i interviewet anfægter Henrik Sass Larsen, at det overhovedet er nødvendigt eller forventeligt, at han deltager i visse af de højt betalte møder med sine Statsrevisor-kolleger.

- Sidst vi hørte fra dig, der sagde du, at du ville få styr på din kalender. Men du er alligevel udeblevet fra tre ud af fire møder her i starten af året. Hvorfor egentlig det?

- Det er jeg ikke. Jeg har deltaget i de møder, jeg har givet tilsagn om, at jeg ville deltage i, og som jeg skal deltage i. Resten er invitationer eller konferencer eller møder fra udlandet, hvor der kommer dem, der kommer. Og vi aftaler indbyrdes, hvem der har den. Det er ikke møder, hvor jeg er forpligtet til at skulle deltage, eller hvor det forventes, at jeg deltager.

- Vi har selv talt med formanden for Statsrevisorerne, som siger, at det forventes, at man kommer til de møder, man kan...

- Nej, det har han ikke sagt.

- Det har han sagt til os...

- Vi har lige siddet og talt om det derinde. Vi har ordinære møder. Dem forventes man at komme til. 11 om året. Så har vi besigtigelsesrejser, som man også forventes at komme til. Så er der alle de andre møder. Der kommer kun dem, om man så må sige, som man udpeger fra gang til gang. Der forventes det aldrig nogensinde, at alle seks møder op. Typisk er det dem, der har bedst tid eller dem, der ved mest om området.

Sass: Det er vekslende

Da Ekstra Bladet beder Henrik Sass Larsen svare på, hvor ofte han deltager i de ikke-ordinære møder med Statsrevisorerne, hvoraf han har været fraværende ved tre ud af fire i 2019, bliver svarene hurtigt uldne:

- Hvor tit møder du så op til de møder, der ikke er ordinære?

- Det er vekslende. Jeg vil tro... Det kommer an på, hvor mange, der er. Og hvilken tid på året, vi er. Men det har vekslet lidt frem og tilbage.

- Nu har du haft fuld plade her i den første måned af året, hvor du ikke har været til tre møder. Hvorfor ikke det?

- Men Ekstra Bladet ved jo godt... Og I skriver med ond tro her. Fordi I har fået forklaringen, at man ikke forventes at møde op til alle møderne. Så når du pludselig begynder at definere, at der er møder, jeg skal have deltaget i, som jeg faktisk ikke skal deltage i, så bliver det i ond tro. Så derfor tænker man, hvorfor du egentlig laver den her type journalistik. Fordi enten forstår du ikke, hvad vi siger - og vi har allesammen talt om derinde, at vi har givet samme forklaring - eller også må det simpelthen være, fordi du er i ond tro og kun ude på at lave kampagne.

- Der er bare mange af vores læsere kan ikke forstå, at man kan tjene 330.000 om året oveni sin folketingsløn på at være i Statsrevisorerne, hvor man ikke behøver at komme til møderne...

- Men der er så mange ting, man kan stille spørgsmål til. Også hvad journalister tjener. Det har altid været sådan, at vi har fordelt det mellem os fra gang til gang med, hvem der kan komme, hvem der har lyst, hvem der har tid. Det har vi fordelt mellem os fra møde til møde. Men det er ikke møder, vi skal møde op til. Det er ikke den måde, vi arbejder på hos Statsrevisorerne.

- Du siger, I kan dække hinanden af. Det kan man ikke på min arbejdsplads. Er det holdbart for Statsrevisorerne, at man bare kan sige: Du tager den, så bliver jeg hjemme?

- Jeg synes, det er superfornuftigt. Det at sende en til to repræsentanter, frem for at alle skal møde op, det er superfornuftigt. Det er en god måde at udnytte ressourcerne på, fordi hvis vi skulle gå til alle møder og til alle diskussioner, det ville være helt umuligt. På den måde dækker vi hinanden af.

Ekstra Bladet har torsdag forsøgt at få en reaktion fra Statsrevisorernes formand, Henrik Thorup (DF) til Henrik Sass' udlægning af mødereglerne. Men Thorup ønsker ikke at sige ét ord mere om Sass' fravær, lader han forstå.

