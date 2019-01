Pjække-Sass slår til igen: - Jeg skal ikke bedømme om han er sin løn værd

Henrik Sass Larsen (S) var for tredje gang på en uge fraværende fra et møde med Statsrevisorerne

Væk igen, igen.

For tredje gang på mindre end en uge glimrer Socialdemokratiets magtfulde gruppeformand og statsrevisor, Henrik Sass Larsen, ved sit fravær fra et møde med Statsrevisorerne.

Ekstra Bladet kunne således onsdag formiddag konstatere, at Sass Larsen aldrig dukkede op til et planlagt møde med flere af sine revisorkolleger om Grønlands økonomi.

Trods en årsløn på 330.000 kroner udover sin Folketings-gage har Henrik Sass Larsen nu været væk fra tre ud af tre møder med statens vigtige kontrolfunktion bare den seneste uge.

Efterlysning - Har du set Sass?

Må svare for sig selv

Formanden for Statsrevisorerne, Henrik Thorup (DF), havde onsdag ikke noget fuldtonet forsvar for sin skulkende revisorkollega, omend han fortsat ikke vil forholde sig konkret til fraværet.

- Der er mange af vores læsere, der ikke kan forstå, at man kan tjene 330.000 om året på relativt få møder og så undlade at komme til dem. Har du slet ingen kommentar til det som formand?

- Nej.

- Hvorfor ikke?

- Sass kan vel svare for sig selv. Det er jo ikke mig, der skal sidde og bedømme, om han er de penge værd. Jeg har ham som en af statsrevisorerne. Og når han er her, så er han her. Og det håber jeg da også, at han er på de fleste møder. Han kan have andre ting, som han bliver nødt til at prioritere anderledes.

Ekstra Bladet spørger formand for Statsrevisorerne, Henrik Thorup (DF), hvad han mener om Sass' pjækkeri. Foto: Jonas Olufson.

- Kan du sige noget om, hvad der er af mødepligt på de her møder?

- Der er ingen mødepligt. Man forventer, at man selvfølgelig er til møderne, hvis man kan. Der kan være mange årsager til, at man ikke kan være der. Og det sker.

Væk i sidste uge

Ekstra Bladet kunne også ved selvsyn konstatere, at socialdemokraten ikke var tilstede, da Statsrevisorerne i sidste uge holdt møde. Hverken torsdag eller fredag dukkede han op til de planlagte møder, som ellers ifølge Ekstra Bladets oplysninger var lagt i kalenderen god tid i forvejen.

Og Ekstra Bladet har også blotlagt, hvordan Henrik Sass Larsen i 2018 blev væk fra fire ud af 11 planlagte, ordinære møder med Statsrevisorerne.

Henrik Sass Larsen havde da også over for Ekstra Bladet lovet bod og bedring på møde-pjækkeriet.

'Jeg har derfor også fra nytår ændret i kalenderstyringen, sådan at jeg siger fra i øget omfang til diverse møder for at sikre deltagelse i de planlagte', lød det fra Sass Larsen i en sms tidligere i januar.

Henrik Sass Larsen valgte for nyligt at droppe begge sine tunge poster i Nationalbanken.

Mette F: Det må I selv rode med

Mette Frederiksen vil ikke svare på Ekstra Bladets efterlysning af Henrik Sass Larsen. Foto: Mogens Flindt

Socialdemokratiet mener, at Ekstra Bladet kører ’en kampagne mod Henrik Sass Larsen’.

Det oplyser gruppesekretær Henrik Dam Kristensen (S) som svar på, hvorfor Henrik Sass Larsen ikke kom til onsdagens møde i statsrevisor-regi.

’Der er tale om møder, hvor han ikke forventes at deltage al den stund, at andre dækker møderne af. Det er der intet nyt eller usædvanligt i,’ lyder det fra Henrik Dam Kristensen i et skriftligt svar.

’Det er Ekstra Bladet blevet gjort bekendt med, men de ønsker alligevel at fortsætte deres kampagne’, lyder det.

Men måske kan Sass’ tætte allierede Mette Frederiksen opklare, hvad hendes gruppeformand render og laver.

Ekstra Bladet blev imidlertid ikke meget klogere, da vi spurgte Mette Frederiksen til sagen:

– Det må I selv rode med, lød det fra Mette Frederiksen.

Skulker fra vigtig kontrol

Henrik Sass Larsen pjækker fra pligter, der er så vigtige, at de er skrevet ind i grundloven og har eksisteret siden folkestyrets begyndelse i 1849.

De seks statsrevisorer ’holder øje’ med, hvordan staten bruger penge, som de får ind i skatter og afgifter.

’Statsrevisorerne kontrollerer, om staten og virksomhederne bruger skatteborgernes penge på en effektiv, produktiv, sparsommelig og lovlig måde’, står der på hjemmesiden.

Kritik af behandlinger

Statsrevisorerne vælger områder, som Rigsrevisionen skal undersøge nærmere, og sender så deres konklusioner til Folketinget.

I år er statsrevisorerne allerede kommet med kritik, fordi færre får den bedst mulige behandling på sygehusene. Det er nemlig meget forskelligt, alt efter hvor i landet man bliver indlagt.

Statsrevisorerne fik også et notat i forbindelse med Britta-sagen – mistanke om svindel for mindst 111 mio. kr. - som viste, at kontrollen i Socialstyrelsen har været præget af store huller i årevis.

Sidste år satte statsrevisorerne også spørgsmål til selve statsregnskabet for 2017, fordi Skat ikke var gode nok til at inddrive milliardgæld til det offentlige.

Giver næser

Statsrevisorerne kan også give næser til ministre, ministerier, styrelser og tilsyn på baggrund af rapporter fra Rigsrevisionen.

Statsrevisorerne er politikere, som er udpeget af Folketinget og de repræsenterer hvert sit parti.

Statsrevisorerne er Henrik Thorup (DF) formand, Klaus Frandsen (RV) næstformand, Henrik Sass Larsen (S), Villum Christensen (LA), Frank Aaen (EL) og Britt Bager (V).

De er valgt for perioden 1. oktober 2018 – 1. oktober 2022.

