Pjækker løs: Skipper 32 ud af 36 møder

Så kort kan Pernille Skippers (EL) beskrivelse af sin arbejdsindsats i Folketinget opsummeres, siden hun blev mor for anden gang, men droppede barsel.

Både over for Ekstra Bladet og til sine hundredtusindvis af følgere på de sociale medier har Enhedslistens social- og ligestillingsordfører slået fast, at hun skam arbejder fuld tid og passer alle arbejdsopgaver i Folketinget til punkt og prikke.

Ikke mindst da Ekstra Bladet sidste weekend kunne fortælle, at Skipper selv beskrev, at hun var på ’nedsat tid’ og ’ekstra langsom’ til at besvare henvendelser, selvom hun fortsat får udbetalt fuld folketingsløn og omkostningstillæg.

'Nedsat tid' betød fuld tid, måtte vi forstå.

Pernille Skipper udebliver fra stort set alt folketingsarbejde, efter hun blev mor for anden gang i august. Foto: Jens Dresling

Ekstremt fravær

Men Ekstra Bladet kan i dag afsløre, at Pernille Skipper er udeblevet fra ikke mindre end 32 ud af 36 samråd, udvalgsmøder, høringer, afstemninger, udvalgsrejsedage og tilsyn, siden hun 6. august blev mor for anden gang, men besluttede at droppe at gå på barselsorlov.

Heraf har hun på sine egne ordførerområder som socialordfører og ligestillingsordfører skippet en række møder, høringer og samråd.

Det står i skærende kontrast til de udtalelser, Pernille Skipper kom med som forklaring på, at hun var gået ned i tid, mens hun beholdt fuld løn:

- Jeg arbejder fuld tid. Jeg passer alle mine arbejdsopgaver som socialordfører og ligestillingsordfører, sagde hun og gentog for at slå fast:

- Alle mine arbejdsopgaver. Der er ikke noget, jeg ikke gør, lød det kontant til Ekstra Bladet.

Og på Instagram:

'Men nej, jeg arbejder ikke mindre end almindelig fuld tid, og demokratiet bliver ikke svigtet. Der er ikke en finger at sætte på min arbejdsindsats.'

Og i Berlingske:

- Jeg er ikke på nedsat tid. Det er en misforståelse, som jeg måske selv er skyld i, men dog ikke desto mindre forkert. (...) Jeg kan forsikre alle om, at jeg ikke arbejder under 37 timer, som andre ville kalde fuld tid. Nok mere. Og jeg passer mine ordførerskaber og ansvar fuldt ud.

Fraværende her, der og alle vegne

En rekonstruktion af Pernille Skippers kalender de sidste knap to måneder viser imidlertid et helt andet billede.

Ekstra Bladet har gennemgået alt offentligt tilgængeligt materiale via Folketingets officielle udvalgskalendre fra 6. august til 1. oktober samt talt med en række kilder i de udvalg, hvor Enhedslisten-profilen sidder.

Og her har stort set ingen set Pernille Skipper til parlamentariske møder, siden hun fødte, men fravalgte barsel.

Det gælder også i adskillige aktiviteter knyttet direkte op på Skippers ordførerskaber på social- og ligestillingsområdet som f.eks. høringer og samråd.

Ligestillingsordføreren har også glimret ved sit fravær ved begge de afstemningsrunder, der har været i Folketingssalen siden fødslen af hendes andet barn – både 27. august, hvor indgrebet mod sygeplejerskerne blev vedtaget, og 9. september.

Hun er også udeblevet fra samtlige samråd, der er blevet afholdt siden august, på nær et. Og her har hun flere gange misset vigtige Enhedslisten-dagsordener.

Eksempelvis udeblev hun som socialordfører 19. august fra et samråd i Socialudvalget om underfinansiering, lange ventetider og forskelsbehandling af bopæls- og samværsforældre i Familieretshuset.

Ugen forinden udeblev hun fra et samråd i Sundhedsudvalget om henvisning til psykiatrisk behandling – en af Skippers mærkesager. Og 1. september droppede hun at deltage i en åben høring i Sundhedsudvalget, der også handlede om psykiatri; nemlig inddragelse af pårørende.

Og sådan fortsætter listen stort set ubrudt med udeblivelser og fravær i næsten to måneder.

Så lidt deltager hun

Skipper under en af sine ekstremt sjældne optrædener i Folketinget, siden hun fødte, men droppede barslen. Her fra 26. august, hvor der var debat om sygeplejerske-strejken. Foto: Mads Claus Rasmussen

Faktisk er det lettere at beskrive, hvad Skipper rent faktisk HAR bedrevet i Folketinget, end hvad hun er udeblevet fra:

Spørgsmål tre gange

Den eneste aktivitet i Pernille Skippers folketingsarbejde, som Ekstra Bladet har kunnet identificere, er tre sæt skriftlige spørgsmål, som er stillet hhv. 26. august, 10. september og 13. september, og i denne uge deltog Pernille Skipper som ligestillingsordfører i et åbent samråd på en times varighed om uligeløn.

Derudover har Skipper en enkelt gang været i Folketingssalen – 26. august – hvor hun bidrog til debatten om et indgreb i sygeplejerskestrejken med et par korte bemærkninger á sammenlagt seks minutters varighed. Hun valgte dog at udeblive fra et samråd om netop sygeplejerske-normeringer senere samme dag.

Ved siden af de parlamentariske møder i Folketinget har Skipper ifølge kilder i Beskæftigelses- og Ligestillingsministeriet de seneste to måneder tillige deltaget i et begrænset antal møder - særligt den sidste uge - om blandt andet øremærket barsel og uligeløn, som er en debat, ligestillingsordføreren har kastet sig ind i for at få flere mænd til at tage mere barsel.

Skipper: Den liste siger absolut intet

Ekstra Bladet har spurgt Pernille Skipper, hvorfor hendes fravær fra aktiviteter i Folketinget er så højt, hvis hun - som hun påstår - arbejder fuld tid.

'Jeg kan ikke se, at I har dokumenteret, at jeg ikke passer mit arbejde. Denne liste siger absolut intet om min arbejdsindsats,' åbner Skipper i et mailsvar til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har fremlagt den fulde kalender af aktiviteter i Folketinget for Pernille Skipper, hvor hun ifølge vores research ikke har deltaget.

'På den lange liste af møder, som I mener, jeg skulle have deltaget i, hører hovedparten slet ikke til mit ansvarsområde som social- og ligestillingsordfører, og der er også oplistet møder, som jeg har deltaget i. Men jeg erkender at være udeblevet fra et enkelt udvalgsmøde og en høring, hvor jeg havde andet arbejde,' siger politikeren.

Erkender fravær

Ekstra Bladet har flere gange i løbet af fredagen forsøgt at få opklaret, hvilke møder på listen Pernille Skipper ifølge sig selv har deltaget i.

'Jeg har nu tjekket igen, og jeg erkender, at jeg der er et samråd, et udvalgsmøde og en høring inden for mine ansvarsområder (socialudvalget og ligestillingsudvalget red.), som jeg ikke har deltaget i, fordi jeg havde andet arbejde,' lød det først fra EL-profilen.

Efter vi igen har bedt Skipper om at rette eventuelle faktuelle fejl ved Ekstra Bladets gennemgang af politikerens kalender, bliver der dog lukket ned for de konkrete detaljer:

'Jeg har svaret dig i det omfang, jeg synes er rimeligt. Den liste er ikke en liste over møder, jeg burde have deltaget i, og jeg er ikke udeblevet fra nogen møder, som jeg ville have deltaget i under normale omstændigheder.'

I det hele taget mener ligestillingsordføreren ikke, at udvalgsarbejde er en parameter, man kan måle folketingspolitikeres aktivitet på:

'Ekstra Bladet mener, at jeg ikke passer mit arbejde, må jeg forstå. Selvom I udmærket ved, at folketingsarbejde hovedsageligt består af andet end udvalgsmøder. Jeg bliver nødt til – igen – at spørge: Hvad mener I, jeg skal gøre? Bør jeg gå på barselsorlov, indkalde en suppleant og trække dobbelt løn til partiet, selvom jeg fortsat arbejder? Eller mener I, at jeg er forpligtet til at holde mig helt væk fra politik, fordi jeg har fået et barn?'

