Kære Hans

Det er let for politikerne at være humane, det er jo ikke deres børn, der betaler prisen for forfejlet indvandring.

Vi kan ikke redde verden ved at tillade pladderhumanistisk indvandring. Det kræver sammenhold i EU, hvilket indtil nu har fejlet.

Afrikas befolkning vil eksplodere i fremtiden, de eneste, der ikke ved det, er åbenbart politikerne, eller også er de ligeglade.

Mvh Bjørn Rudbeck

Kære Bjørn

Passer ikke. Politikerne er fuldstændig klar over udfordringen fra masseindvandringen, og at det er en pokkers svær sag.

Derfor prøver man at finde fælles løsninger i EU, hvilket er stort set umuligt.For der snakkes og snakkes, men der er ingen effektive instrumenter til at tilbagesende asylansøgere uden opholdsret.

Ungarn og Polen vil overhovedet ikke være med. Siger totalt nej til fordelingen af asylansøgere, som EU ikke har sendt tilbage.

Du kan godt regne med, at illegal indvandring og menneskesmuglere bliver et kæmpestort emne igen de næste år, også i forbindelse med EU-valget.

Venlig hilsen Hans

Kronisk syg? Få en køreplan

Hej Hans

Da jeg har en del kroniske sygdomme såsom sukkersyge type 1, og det er gået ud over begge min nyrer, som nu kører på 45 procent, og det gør, at jeg ikke kan arbejde med fysisk arbejde, som gør mig træt efter 10 min. Jeg fik en skade i højre skulder, som også satte sig som en diskus i nakken.

Jeg fik en operation, men kan ikke bruge armen i ret lang tid - så bliver den øm.

Hvad skal jeg gøre for at få førtidspension? Jobcenteret er på, men det virker, som om de vil have mig i praktik, og det kan jeg ikke.

Hjælp!

Mvh Allan Hildebrandt

Kære Allan

Det er kommunen, som afgør, om du kan få førtidspension. Ikke Jobcentret. Jeg ville starte med at tale med borgerservice i din kommune og bede dem om ’en køreplan’ for, hvordan du kommer gennem systemet.

Du kan også ringe til den sociale forvaltning og bede dem give dig ordentlig orientering. Læs også på nettet ’borger.dk’ under ’førtidspension’, hvor der er masser af gode oplysninger.

Venlig hilsen Hans

Bnp og Nato-mål

Arkivfoto: Jens Dresling

Hej Hans

Det har været en del skriveri om, at vi skal anvende mindst 2 pct. af bnp på Forsvaret.

Men hvad er de nuværende Nato-styrkemål for Danmark, Færøerne og Grønland? Og hvilke forøgelser af disse styrkemål forventes der de nærmeste år, herunder specielt omkring den mere og mere spændte situation i Arktisk Råd?

Personligt mener jeg, at det er forfejlet at tale om procent af bnp. Det eneste relevante er at sikre, at vi altid, som absolut minimum, opfylder mindstekravene/forventningerne fra Nato.

Mvh. Johnny Østergaard, Greve

Kære Johnny

De 2 pct. var en beslutning, Nato-landene traf i 2014 i Wales. Ikke som en forpligtelse, men som en målsætning.

Danmark har de seneste år ikke levet op til det. Vi ligger på omkring 1,4 pct., men med det nye forsvarsforlig skal vi op på de 2 pct., selv om det varer en del år.

Styrkemålene er en del af Nato’s løbende planlægning, hvor man giver de enkelte lande nogle styrkemål at leve op til. Det har Danmark ikke gjort længe.

Med hensyn til Grønland og Færøerne indgår de i forsvarsbudgettet. Ingen af landene betaler selv en krone til forsvaret og indgår i en Nato-sammenhæng som en del af rigsfællesskabet. Vælger Grønland at blive en selvstændig republik, må de selv finde ud af, hvordan de vil klare forholdet til Nato og USA især.

Selv om Danmark ikke opfylder Nato’s krav, leverer vi en solid indsats. Og jeg er faktisk enig i, at bnp ikke er nogen velegnet målestok. På den måde kan Grækenland og Tyrkiet mønstre nogle enormt høje tal, fordi deres bnp er lavt.

Venlig hilsen Hans

Lande med nye navne

Den britiske imperialist Cecil Rhodes lagde navn til landet 'Rhodesia' i østafrika. Arkivfoto: Ritzau Scanpix

Hej Hans

Noget der undrer mig. Hvorfor skifter lande navne? F.eks Eswatini, der tidligere var kendt som Swaziland, Cambodia? Og flere andre.

Mvh Niels Olsen

Kære Niels

De fleste navneskift følger afkolonisering - de vil ikke have gamle britiske eller franske navne. Andet fordi nye lande opstår, og andre nedlægges, f.eks DDR og Sovjetunionen.

Med hensyn til Eswatini er beslutningen om navneændringen kongens. Tidligere hed det Swaziland, men kongen ville have, hans land skulle knyttes til Swazi-stammen, og derfor betyder Eswatini ’swaziernes land’....

Cambodia var fransk koloni og navnet franskinspireret. Med selvstændighed valgte man det gamle land.

Rhodesia blev opdaget af den britiske Cecil Rhodes og opkaldt efter ham. Efter selvstændigheden valgte man navnet på de to stater Zambia og Zimbabwe.

Venlig hilsen Hans

Ungarns dobbeltspil

Den ungarske præsident, Victor Orban. Arkivfoto: Ritzau Scanpix

Hej Hans

Jeg undrer mig over Ungarns dobbeltspil i EU stort set uden konsekvenser.Og nu senest viser det sig at Ungarn tilsidesætter alle vedtagne regler for EU-sanktioner mod Rusland og tilmed forøger deres samhandel med Rusland med over 100 procent.

Hvad skal der til, før det stoppes, og hvorfor er der ikke sket noget fra EU-side i form af gigantbøder og andre sanktioner for længe siden?

Tilliden til EU falder proportionalt på den konto.

Med venlig hilsen

Johnny Lundager

Kære Johnny

Du har ret, og det er katastrofalt for EU, Nato og det vestlige samarbejde.I oktober fremsatte Kommissionen for første gang forslag til EU-ministerråd om, at da Ungarn ikke overholder grundlæggende retsstatsprincipper skal man tilbageholde 7,5 milliarder euro i EU-støtte.

Polen har tilsvarende med EU-domme fået hårde advarsler. Men for at sige det kort. Der er krig i Europa. Polen er blandt Ungarns mest markante støtter og bærer et milliontal af flygtninge.

Jeg fornemmer, at hverken Nato eller EU har nogen lyst til at køre retspolitik, mens vi er i krig.

I øvrigt var hverken Polen, Ungarn, Rumænien eller Bulgarien og flere andre lande nogensinde blevet medlemmer af EU, hvis ikke man havde set gennem fingre med et hav af regler og krav. Frankrig har ikke levet op til euro-kravene i årevis.

Venlig hilsen Hans

