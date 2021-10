Plakat vækker opsigt: Stem på 'Anus Boy'

Det hænder, at valgplakater vækker opsigt blandt dem, der lægger vejen forbi - og ikke altid kun på den gode måde.

Det er sket for en lokal politiker, som stiller op til kommunalvalget for Socialdemokratiet i Aarhus Kommune.

Bogstaverne på et par af hans valgplakater har nemlig - af uforklarlige årsager - gennemgået en lille forandring med ganske stor betydning.

Navnet 'JANUS BOYE' er således blevet til 'ANUS BOY' - eller på dansk: 'røvdreng'.

Tager det med et smil

Selvom det er lidt uheldigt at have 'røvdreng' stående på nogle af sine valgplakater, tager politikeren, hvis borgerlige navn altså er Janus Boye og ikke Anus Boy, miseren med et smil.

- Plakaterne blev hængt op lørdag, og jeg fik besked om det tirsdag. Og min første tanke var bare 'øv, hvor pinligt og barnligt', fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg overvejede, om jeg skulle tage ud og pille dem ned. Men så sagde en ven til mig: 'det er sjovt, prøv at lade dem hænge', så det gjorde jeg.

I begyndelsen førte de utraditionelle valgplakater kun til et par reaktioner her og der. Men da Janus Boye valgte at lægge et billede af en af valgplakaterne ud på sociale medier, skete der noget.

- Så var der mange, der grinte af det, fortæller Janus Boye.

Hvordan er det sket?

Billedet af den uheldige valgplakat har da også fået næsten 2000 'synes godt om'-tilkendegivelser og utallige kommentarer på Twitter, hvoraf langt de fleste tilkendegiver, at de synes, at fejlen er ganske morsom.

I opslaget begrunder politikeren fejlen på valgplakaterne med, at visse af bogstaver øjensynligt ikke tåler solen.

Men det er faktisk ikke sikkert, at det er årsagen.

- Jeg ved ikke, hvordan det er sket. Det kan være hærværk, og det ville selvfølgelig være træls. Hærværk er noget svineri, som ikke hører nogen steder hjemme, fastslår Janus Boye.

- Men nogle af mine kolleger bliver desværre ramt af langt værre ting, så jeg synes, at det er vigtigt med noget overskud, og jeg har jo masser andre plakater uden fejl.

