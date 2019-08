Planen: Nu skal Kristian Jensen væk

Kristian Jensen er et såret og truet dyr i Venstre. Nu vil kræfter i partiet have ham helt væk

Flere steder i Venstre-toppen arbejdes der nu intensivt på at gøre kort proces med Kristian Jensen og få ham ekspederet helt ud i kulden.

Væk fra gruppeformandsposten. Væk fra næstformandsposten. Væk fra formandsambitionerne.

Ifølge flere kilder i folketingsgruppen bliver der også talt om mulige udfordrere til næstformandsposten.

Ikke mindst bliver Jakob Ellemann-Jensen nævnt af flere.

Ellemann-Jensen har dog i første omgang svaret, at han til landsmødet vil stemme på hhv. Løkke og Kristian Jensen som formand og næstformand.

Blot få minutter efter Kristian Jensen på et ydmygende pressemøde havde gentaget sin ambition om at søge genvalg som Venstres næstformand på det kommende landsmøde i november, satte Claus Hjort Frederiksen to tommetykke streger under den ’opfordring’, han ifølge adskillige kilder var kommet med på sommergruppemødet om, at Jensen helt bør trække sig.

Og her efterlod Claus Hjort ikke nogen tvivl om, at Kristian Jensens dage som næstformand bør være talte.

– Skal han så trække sig?

– Det skal vi diskutere nu.

– Hvad mener du om, at han ikke har planer om at trække sig?

– Det er op til Venstres landsmøde.

– Jeg har ikke noget imod Kristian Jensen. Han er en dygtig politiker, men det er måden, han bruger sine poster, lød det fra Venstre-nestoren, der havde taget opstilling foran kameraerne i de parklignende omgivelser på Kragerup Gods.

Claus Hjort kræver Jensens afgang

Hjort Frederiksen nyder stor respekt i Venstres folketingsgruppe og i partiet som helhed, og hans indspark på sommergruppemødet kan få stor betydning, hvis nogen vælger at gå efter Kristian Jensens post.