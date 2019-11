Planlagt med parti-toppen: Hårdt opgør med Mette F.

Regeringens støtteparti, de radikale, går hårdt til statsminister Mette Frederiksen (S).

I spidsen for angrebet står Jens Rohde, men han understreger, at det hele er koordineret med partiets leder, Morten Østergaard.

Rohde sidder i Folketingets Udvalg for Forretningsorden (UFO), der har det overordnede ansvar for, at det politiske arbejde på Christiansborg foregår efter bogen. Denne platform har han ved flere lejligheder brugt til at levere en direkte kritik af Mette Frederiksen.

- Det er vigtigt at sende et signal til en ny regering. Jeg ved, hvor hurtigt magtarrogancen går fra sædevarmen i ministerbilen og op i hovedet på folk. Det har jeg set masser af eksempler på. Derfor er det vigtigt, at Folketinget starter med at statuere nogle eksempler.

- Det er muligt, at Mette Frederiksen synes, det er lidt irriterende. Men jeg kan bruge det billede, at hvis hun er Mads Skjern, så er jeg Ingeborg (fra tv-serien 'Matador', red.). Når hun dummer sig, så giver jeg kontraordrer.

De radikales Jens Rohde langer hårdt ud efter Mette Frederiksen. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Vrede i Statsministeriet

Rohde forklarer, at han allerede har skabt vrede i Statsministeriet.

- Hendes rådgivere ringer over til vores folk i sekretariatet og brokker sig over, at jeg går med oppositionen. Men jeg diskuterer ikke med folk, der er ansat. Det er mig, der lønner dem, og ikke omvendt.

- Jeg gider ikke at være med i det der spindoktori. Hvis Mette Frederiksen har et problem med mig, kan hun bare ringe, siger han.

Så sent som i onsdags gik Jens Rohde i to tilfælde sammen med oppositionen og rejste en hård kritik af Mette Frederiksen. Dette skete netop under et møde i Udvalget for Forretningsordenen.

I den ene sag blev Mette Frederiksen kritiseret for at nægte at møde op i samråd om regeringens ansættelse af en række pressechefer fra egne rækker.

Presser Mette: Mød op og forklar 'kammerateri'

Den anden drejer sig om nølen med regeringens finanslovsudspil.

Én dag til at læse 3600 sider

Udspillet blev først præsenteret dagen efter Mette Fredriksens tale i anledning af Folketingets åbning, hvilket har medført kritik i et brev til statsministeren.

Brevet blev sendt fra Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), på vegne af flere medlemmer af Udvalget for Forretningsorden - herunder Jens Rohde.

De var utilfredse med, at Mette Frederiksen nåede at holde sin åbningstale, før Folketinget kunne læse forslaget til næste års finanslov.

Samtidig havde folketingsmedlemmerne blot én dag til at læse op på det 3600 sider lange udspil, inden de skulle deltage i den vigtige åbningsdebat.

Internt brev afslører: Henrik Dam i hård kritik af Mette

Skal ikke dikteres

Nu har Mette Frederiksen givet svar på tiltale i et brev til Henrik Dam Kristensen. Men dette har ikke ligefrem løsnet den anspændte stemning. Jens Rohde mener ikke, at statsministeren tager kritikken alvorligt.

- Statsministeren ’noterer’ sig det, men hun kunne have svaret, at hun tager det til efterretning. Det er ikke bare en semantisk diskussion. Det havde været en imødekommelse. Jeg ved, at man i ministerierne tænker meget over, hvilke formuleringer man bruger i denne sammenhæng. Så det er ikke tilfældigt, hvilke ord der bliver brugt.

Uddrag fra Mette Frederiksen svar på kritikken af forløbet med regeringens finanslovsudspil.

- Det er bare at komme oppositionen i møde og sige, at det tager hun til efterretning, og at hun beklager det, lyder det fra Rohde, der forklarer:

- Jeg tager altid oppositionens side, hvis den ikke føler sig tilstrækkeligt imødekommet af regeringen.

- Folketinget skal have de optimale arbejdsbetingelser. De skal ikke dikteres af en regering, og så er jeg sådan set ligeglad med, hvem der sidder i regering, siger Jens Rohde.

Jens Rohde har også været ude med riven i sagen om Mette Frederiksens spindoktor Martin Rossen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Revsede også Mettes spinplan

Jens Rohde har også været ude med riven efter Mette Frederiksen i sagen om ansættelserne af flere rådgivere til regeringens ministre.

- Det, Mette Frederiksen har gang i, er noget helt nyt. Det er at opbygge et lag, hvor man bare ansætter sine personlige politiske venner, har Rohde sagt til Ekstra Bladet.

Rohde reagerede på et interview i Berlingske, hvor Mette Frederiksen forsvarede ansættelsen af sin nærmeste rådgiver, Martin Rossen, i en stilling som stabschef for et politisk sekretariat i Statsministeriet, samtidig med at han blev indsat som medlem af de magtfulde økonomi- og koordinationsudvalg.

En konstruktion, Rohde ligeledes har kritiseret.

DF's Peter Skaarup mener, at Mette Frederiksens svar er udtryk for magtarrogance. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

'Magtarrogance for åbent tæppe'

Mette Frederiksens svar på kritikken af regeringens finanslovs-nølen falder heller ikke i god jord hos flere af Folketingets oppositionspartier.

- Det er magtarrogance for åbent tæppe, siger DF's gruppeformand, Peter Skaarup, der slet ikke mener, at Mette Frederiksen tager kritikken til sig.

- Når man læser det brev fra statsministeren, får man indtrykket af, at hun ikke har forstået budskabet.

- Det her handler om året vigtigste lov, og så er det ikke uden betydning, at Folketinget får så ufatteligt dårlige arbejdsvilkår, at de skal modtage den dagen inden årets vigtigste debat - åbningsdebatten.

Venstres Sophie Løhde mener, at vigtige oplysninger er 'forsvundet' fra Mette Frederiksens brev. Foto: Philip Davali

Meget arrogant

Også Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, er utilfreds med Mette Frederiksens svar.

- Det er et meget arrogant svar, der blev sendt til Folketinget, siger hun.

Løhde hæfter sig ved, at Mette Frederiksen ikke forholder sig til, at Folketingets Finansudvalg har fået forkerte oplysninger ved flere lejligheder.

- Det er forsvundet fra hendes brev, at faktum er, at Finansudvalget hele vejen igennem fik oplyst, at finansloven ville blive offentliggjort 26./27. september.

Forslaget blev således først offentliggjort 2. oktober.

- Det havde klædt hende ikke at slette de relevante fakta i forhold til regeringens ageren, og det havde også klædt statsministeren at sige det, som er åbenlyst: At man selvfølgelig godt kunne have sikret en bedre proces, frem for at statsministeren bare har holdt sin åbningstale på en badebillet, siger Sophie Løhde.

Mette Fredriksen har ingen kommentarer til kritikken fra Rohde, Skaarup og Løhde, oplyser Statsministeriet.