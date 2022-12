Plejede at tæske løs på S: Nu er Venstre-løver helt stumme

Venstre-løverne plejer ikke at forsømme den mindste mulighed for at tæske løs på Mette Frederiksen og Socialdemokratiet for minksagen, men nu er der kommet helt andre boller på suppen.

For efter Venstre og Moderaternes kovending på spørgsmålet udspillede der sig helt nye toner fra de to partier under et møde i Folketingssalen tirsdag eftermiddag med afstemning om netop en advokatvurdering.

Således ønskede hverken Venstre eller Moderaterne ordet, imens Socialdemokratiets politiske ordfører, Rasmus Stoklund, var på talerstolen.

De ellers så fremadstormende Venstre-løver, herunder partiets såkaldte minkordfører Thomas Danielsen, kom ikke med så meget som et forkølet miav under hele seancen. Flere af partiets normalt sylespidse kritikere af minksagen var desuden slet ikke til stede.

Det fik de konservatives Rasmus Jarlov til at spørge, hvor Venstres normalt så bidske minkordfører mon var blevet af.

Kritikken hagler ned

Thomas Danielsen viste sig dog senere, da det blev Venstres tur til at gå på talerstolen, hvor han holdt en lynende kort ordførertale. Herefter haglede kritikken og spørgsmålene ned fra de øvrige i salen.

Faktisk måtte den store nysgerrighed adresseres af folketingsformand Søren Gade (V) forud for spørgerækken:

- Det er kutymen, at en ordfører står heroppe på talerstolen i ikke mere end 60 minutter.

Herefter førte blandt andet Danmarksdemokraternes Inger Støjberg an i rivegildet mod Danielsen. Hun spurgte, om det var en samlet folketingsgruppe, der stod bag løftebruddet.

- Valget er faldet ud på en måde, vi ikke kunne vide før valget. Vi må se realiteterne i øjnene, og det er det, vi gør i Venstre.

- Man kan stille sig ud på sidelinjen og se de andre spille bold, eller man kan være med på banen, lød det fra Thomas Danielsen.

Adspurgt, om alle stadig er lige for loven efter beslutningen om at frede Mette Frederiksen, svarede Thomas Danielsen:

- Vores princip i Venstre er, at alle er lige for loven. Men... vi må se realiteterne i øjnene.

Hvilke ministerposter, Danielsen?

Debatten gik desuden på, at der ifølge Danielsen ikke længere er et flertal for at gennemføre en advokatvurdering. Det fik Alternativets Torsten Gejl til at påpege, at der er et flertal, hvis altså ikke Venstre og Moderaterne havde trukket sig.

Thomas Danielsen kaldte Alternativets krav til en vurdering for useriøst og blev ved med at argumentere for, at det var 'valgets tale' - et rødt flertal - der talte for, at Venstre havde søgt andre græsgange.

- Hvis Venstre kommer til at gå i regering, så forventer vi, at der kommer blå indrømmelser. Men det har ikke noget med det at gøre. Faktum er, at der ikke er flertal for en advokatvurdering, fastholdt han.

Marlene Harpøse fra Danmarksdemokraterne spurgte Thomas Danielsen om, hvilke ministerposter, de var blevet stillet i vente for deres kovending. Han svarede:

- Venstre forhandler ikke for at komme i ministerbiler. Vores formand aflønnes, som var han minister, så han forhandler under ingen omstændigheder for egen vindings skyld. Jeg synes, det er nogle mærkelige påstande.

Thomas Danielsen. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

