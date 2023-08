Pokkers sammenfald i kanonskandalen

Der var gang i den, da to chefer i Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, FMI, i starten af januar besøgte den israelske våbenproducent Elbit.

For på en og samme tur indgik Elbit et forlig med Forsvaret og bragte sig helt i front, når det kom til at lande ordren på Danmarks kommende kanoner og raketkastere.

Hvilket har udløst mistanke om en lokumsaftale i styrelsen, hvor der tidligere har været ugler i mosen, når det kom til den slags.

Selv afviser Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, at de to ting har noget med hinanden at gøre. Men alligevel er mødet nu blevet et fokuspunkt i kanonskandalen.

Nye kanoner

De to chefer besøgte Elbit i Israel 8. til 10. januar 2023.

Hjemme i Danmark blev der arbejdet på at donere Forsvarets eksisterende kanoner til Ukraine, og spørgsmålene om, hvad der skulle erstatte dem, var allerede glohedt.

Formålet med besøget handlede dog om at lukket en sag, hvor Elbit i årevis har krævet penge af Forsvaret efter en ordre, de ikke vandt i 2016.

Parterne var ikke enige endnu, og det ændrede besøget. Nu skulle det handle om 'eksisterende aftaler' og ny teknologi ifølge en redegørelse af forløbet.

'Henset til Forsvarsministeriets anmodning 4. januar 2023 (om hurtig erstatning af kanoner, red.) blev der under besøget – foruden de nævnte emner – også drøftet leveringstider og priser på ildstøttesystemer,' står der i FMI's redegørelse.

Natligt tilbud

Det må man sige, der gør. For natten til 9. januar sender Elbit et tilbud på kanoner og raketsystemer til FMI. Og dermed har Elbit leveret det eneste konkrete tilbud i den afdækning af mulighederne for at finde erstatningen for de kanoner, der skal til Ukraine.

Hvilket giver dem en solid fordel over for de andre producenter i den 'markedsafdækning', FMI foretager.

Og selvom forliget altså ikke var klart, da de to FMI-chefer rejser til Israel 8. januar, så bliver parterne enige om et forlig, der bliver underskrevet 10. januar.

Det bliver dog ikke fortalt til hverken ministeriet, ministeren eller Folketinget.

Kanonkøb

Herefter kører kanonsagen, der er endt som en større skandale for forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

Skandalen opstår, fordi der bliver presset på for at få godkendt, at man køber de nye kanoner af netop Elbit og altså udnytter det tilbud, der er på bordet.

Det ender med, at Folketingets Finansudvalg senere i januar af Ellemann-Jensen får at vide, at de har få timer til at sige ja til at købe kanoner og raketkastere af Elbit, fordi tilbuddet udløber med januar, og at det er det bedste bud, der ligger.

Men tilbuddet udløber ikke med januar - det løber til og med juni - og der er reelt ikke indhentet tilbud fra flere af de producenter, der er nævnt.

Mistanke om lokumsaftale

Spørgsmålet, som besøget i Israel rejser, er, om det er noget for noget, og det er derfor, der bliver presset sådan på for at vælge Elbit.

- Det er meget påfaldende, og det rejser naturligvis en mistanke om, at det var en form for kompensation eller bod til israelerne, siger de konservatives Rasmus Jarlov eksempelvis til Information om sammenfaldet.

FMI afviser selv pure. Styrelsen skriver i redegørelsen, at man hele tiden over for Elbit har sagt, at der 'ikke kunne blive tale om kompensationskøb'.

Og i redegørelsen skriver FMI, at forliget 'uagtet det tidsmæssige sammenfald ikke har nogen sammenhæng med den efterfølgende kontraktindgåelse vedrørende ATMOS og PULS.'

Ellemann: De skulle have sagt det

Forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) understregede på et pressemøde tirsdag, at han skulle være fortalt om forliget og ikke mindst timingen.

- FMI har i deres redegørelse understreget, at der ikke er en sammenhæng mellem forliget og den efterfølgende kontraktindgåelse med Elbit. Men hverken Forsvarsministeriet eller jeg blev orienteret om forliget.

- Folketinget og ministeriet burde have været orienteret om sagen mellem FMI og Elbit samt om timingen af det indgåede forlig, så beslutningen kunne været taget på et bedre oplyst grundlag, sagde han.