Polen indgiver officiel anmodning om kampvogne

Tyskland har tirsdag modtaget en officiel anmodning fra den polske regering om tilladelse til at sende Leopard-kampvogne til Ukraine.

Det oplyser Polens forsvarsminister, Mariusz Blaszczak.

Kampvognene er produceret i Tyskland og eksporteret til en række lande.

Flere af landene har ytret ønske om at videresende de avancerede kampvogne til det ukrainske forsvar.

Men det kræver en godkendelse af Tyskland.

Polen er det første land, der sender en officiel anmodning til den tyske regering om at donere Leopard-kampvogne til Ukraine.

På Twitter skriver den polske forsvarsminister:

- Tyskerne har allerede modtaget vores anmodning om tilladelse til at sende Leopard 2-kampvogne til Ukraine.

- Jeg opfordrer også Tyskland til at tage del i koalitionen af lande, der ønsker at støtte Ukraine med Leopard 2-kampvogne.

- Det er en fælles sag, fordi det handler om sikkerheden i hele Europa!

Tysklands har været særdeles tilbageholdende med at give grønt lys til, at andre lande kan sende Leopard-kampvogne til Ukraine.

Dog understregede den tyske udenrigsminister, Annalena Baerbock, i sidste uge, at Tyskland ikke ønsker at stå i vejen for, at eksempelvis Polen kan sende de tyskproducerede kampvogne til det krigshærgede land.

Tirsdag morgen stemplede den tyske våbenproducent Rheinmetall så ind i debatten. Det er Rheinmetall, der producerer kampvognene.

En talsperson herfra oplyste til det tyske medie RND, at Rheinmetall kan levere i alt 139 Leopard 1 og 2-kampvogne til Ukraine.

Leopard 2 er en nyere version af Leopard 1-kampvognene.