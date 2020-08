Politichef brød regel hver dag på hotel

Prisen for overnatninger på hotel var langt over grænsen for offentligt ansatte, da Bagmandspolitiets nye chef trådte til

Chefvikar for Bagmandspolitiet Kirsten Dyrman brød reglerne for tjenesterejser hver nat, hun lagde sig til at sove i sin king size-seng på hotel Scandic på Frederiksberg.

Kirsten Dyrman var statsadvokat i Viborg, da hun med kort varsel 5. september blev chefvikar i bagmandspolitiet - officielt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, SØIK.

Chefvikaren overnattede første gang i sit Superior King-værelse på hotel Scandic Falkoner på Frederiksberg 8. september til en pris på 1613 kroner - uden moms - viser en aktindsigt hos Justitsministeriet.

Ansatte i staten må dog maksimalt overnatte for 1000 kroner per nat, når de er på tjenesterejse. Det fremgår af Moderniseringsstyrelsens cirkulære for tjenesterejser i 2019.

Erkender brud

Den regel brød Kirsten Dyrman dog hver eneste nat af de i alt 19 overnatninger frem til 3. oktober, viser aktindsigten. Udgiften til hotellet løber samlet op i 25.609,60, hvilket giver en gennemsnitlig pris per overnatning på ca. 1350 kroner.

Rigsadvokaten erkender i et skriftligt svar, at udgifterne til hotelopholdet lå 'over statens sats herfor'.

'Det skyldes blandt andet, at der med meget kort varsel skulle findes et egnet hotelværelse på et tidspunkt, hvor der var pres på hotelbelægningen i København', oplyser Rigsadvokaten.

'Langt ude'

I Enhedslisten ryster retsordfører Rosa Lund på hovedet.

- Det er meget mærkeligt, og jeg forstår ikke, hvorfor de ikke kan overholde reglen, siger Rosa Lund.

- Det er ironisk og langt ude, at chefen for, at alle andre overholder økonomiske regler, ikke selv gør det, siger hun.

74.000 kr. for tjenesterejser Det spændende arbejde, lønnen, pensionen og den betalte transport var ikke nok. Kirsten Dyrman fik også betalt udgifter til måltider og småfornødenheder, når hun var i København. Det skyldes, at hver dag væk fra hjemmet figurerer som en tjenesterejse i de offentlige systemer. Selv timerne med hovedet på puden i luksuslejligheden talte med, så Kirsten Dyrman fik omkring 440 kroner i døgnet, når hun var i København. De fleste uger fik chefvikaren derfor omkring 2000 kroner udbetalt udover lønnen, viser en aktindsigt hos Rigsadvokaten. Sammenlagt løber udgifter til Kirsten Dyrmands tjenesterejser for at gå på arbejde op i omkring 74.000 kroner på 267 dage. Vis mere Luk

Hverken Kirsten Dyrman eller justitsminister Nick Hækkerup (S) ønsker at stille op til interview eller svare på spørgsmål skriftligt.

Rigsadvokat: Længere periode end forventet

Ansvaret for ansættelsen af Kirsten Dyrman og hendes vilkår skal placeres hos Rigsadvokaten, som leder anklagemyndigheden 'strafferetligt, administrativt og udviklingsmæssigt'.

Her er Rigsadvokat Jan Reckendorff chef, men han ønsker ikke at stille op til interview.

I stedet oplyser han i en skriftlig udtalelse, at 'det med meget kort frist var nødvendigt at sætte en erfaren leder i spidsen for SØIK' i september 2019.

'Heldigvis var daværende statsadvokat i Viborg Kirsten Dyrman Nielsen villig til at påtage sig opgaven med meget kort varsel', skriver Jan Reckendorff.

'Perioden blev længere end hvad både Kirsten Dyrman Nielsen og jeg havde forventet, men jeg er glad for, at Kirsten påtog sig opgaven', lyder det.

Ekstra Bladet har derfor ikke haft mulighed for at spørge ind til rimeligheden af chefvikarens vilkår eller andre - og billigere - løsninger samt brud på reglen om overnating.