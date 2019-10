Politiet aflyser Stram Kurs-kongres

Fyns Politi har fredag aften valgt at aflyse partiet Stram Kurs' rigskongres.

Det bekræfter Fyns Politi over for Ekstra Bladet.

- Jeg har ikke yderligere kommentarer. Der kommer en meddelelse ud om lidt, fortæller den vagthavende kommunikationsmedarbejder.

Det var meningen, at partiet skulle have afholdt rigskongres, der svarer til det, andre partier kalder landsmøde, lørdag. Det skulle være sket på Hotel Park i Middelfart fra klokken 9.30.

Politi til stede ved hotel

I en pressemeddelelse skriver politiet, at beslutningen er truffet 'på baggrund af den aktuelle sikkerhedsmæssige situation i forhold til Rasmus Paludan'.

- Fyns Politi har meddelt leder af Stram Kurs, Rasmus Paludan, at han ikke kan afholde den varslede rigskongres på et hotel i det centrale Middelfart, skriver politiet.

Paludans højrehånd skrider: - Han er meget speciel

Politiet har siden fredag eftermiddag været synligt til stede ved hotellet i Middelfart.

Det er sket 'med henblik på at opretholde ro, orden og sikre trygheden både for gæster og personale på hotellet samt for borgerne i Middelfart', skriver politiet.

Udsat 'nogle uger'

På Facebook skriver Stram Kurs, at kongressen er 'udsat nogle uger'.

Fyns Politi har dog nedlagt forbud mod, at rigskongressen kan afholdes på det sted og tidspunkt, skriver Stram Kurs på Facebook.

