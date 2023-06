Politiet afviser Heicks Paludan-historie

Ifølge Annette Heick selv havde hun under Folkemødet 'magten' til at ændre på Rasmus Paludans grundlovssikrede ret til at demonstrere på åben gade.

Det er dog en version af sandheden, som hverken politiet, Rasmus Paludan eller vidner på stedet kan genkende.

- Vi var på stedet, fordi vi selvfølgeligt fulgte Rasmus Paludan. Så da han tog opstilling på den givne adresse, gjorde vi også. Men vi har ikke givet ham nogen anvisninger i den forbindelse og han valgte selv at forlade stedet efter noget tid, siger presseansvarlig ved Bornholms Politi Thomas Kristensen til Ekstra Bladet.

Politiet afviser Annette Heicks udlægning af, hvad der skete under Folkemødet torsdag aften. Foto: Linda Johansen

Øverste hylde

Det var i podcasten 'Det vi taler om', der bliver lavet af BT, at Annette Heick kom med påstanden om, at hun skulle have fået fjernet Rasmus Paludan, der tilfældigvis holdt en demonstration foran hendes hus. Her skulle hun have noget middagsselskab klokken 18 for folk fra den 'øverste, øverste, øverste' hylde.

Omkring klokken 17 begynder Rasmus Paludan en af sine velkendte noget larmende demonstrationer. Hvilket førte til, at Anette Heick og Rasmus Paludan havde en mindre konfrontation, da hun ikke ønskede, at han stod ved hendes arrangement.

- Så er der jo det, at Rasmus Paludan, han havde faktisk ret til at stå der. Det har han ret til. Det, som Rasmus Paludan ikke vidste, det var, at jeg havde magten til at ændre på den ret.

- Det betød jo, at med nogle telefonopkald til de rigtige steder, så gik der ikke ret lang tid, så kom der to politibusser med 10 betjente i alt, og hældte Rasmus Paludan ind i busserne og kørte ham væk, siger Anette Heick i podcasten.

Politiet mandsopdækkede Rasmus Paludan under Folkemødet. Foto: Jonas Olufson

Kan ikke genkende det

Personer, der var på stedet, kan dog langt fra genkende, at det var sådan det skete. Ifølge dem forlod Rasmus Paludan selv stedet af egen vilje og i egen bil, da han var færdig med sin demonstration.

Og det siger Rasmus Paludan da også selv på Facebook:

- Hun har fortalt en helt ufattelig løgnehistorie om, hvad der er sket. Hun påstår, at hun ringede til nogle hun kendte, og så kom der 10 betjente, der smed mig ind i en politibus og kørte væk med mig.

- Det er løgn fra ende til anden. Det er aldrig nogensinde sket. Det har jeg ufatteligt mange vidner på. Jeg forlod området, da jeg var færdig. Det havde intet med Annette Heick at gøre. Så det er aldrig sket, det hun påstår.

Heick står fast

Ekstra Bladet har kontakte Annette Heick for at høre, om hun står ved sin fortælling set i lyset af politiets klare afvisning. Hun svarer:

- Det (afviser historien red.) ved jeg ikke, hvorfor de politifolk, du har talt med, gør. Jeg og flere andre ved, hvad der er sandt og falsk i den historie, så jeg kommer ikke til at kommentere mere på det.