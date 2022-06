Politiet afviser: Henvendte os ikke til Sikandar Siddique

Politiet afviser at have henvendt sig til Sikandar Siddique på Folkemødet. Frie Grønne-lederen kalder forklaringen for 'direkte løgn'

Det var en dybt frustreret partileder for Frie Grønne, der fredag berettede på sin Twitter-profil, at han var blevet stoppet af politiet på Folkemødet på Bornholm torsdag aften.

Men lørdag lyder det nu fra Bornholms Politi, at de ikke har rettet henvendelse til politikeren, men derimod to personer, der var i selskab med ham. Det skriver de i en pressemeddelelse.

Episoden fandt sted torsdag aften, efter at en gruppe aktivister havde afbrudt DR-programmet Debatten, der var ved at blive optaget på Folkemødet.

Her kom politiet til og viste personerne væk fra scenen. Ifølge politiet var der efterfølgende en borger, der rettede henvendelse til dem og udpegede to personer, som vedkommende havde en bekymring omkring.

Politiet henvendte sig efterfølgende til de to personer og bad dem om at identificere sig, hvilket de gjorde.

Ifølge politiet var de i selskab med Sikandar Siddique, som efterfølgende rettede henvendelse til politiet og identificerede sig som partileder for Frie Grønne. Politiet afviser i pressemeddelelsen, at det var dem, der henvendte sig til Sikandar, eller at de bad om hans personnummer eller fødselsdato.

- Vi lytter, undersøger og vurderer hele tiden. Vi har antennerne ude. Det skal vi have for at løse vores opgave, som er at sikre tryghed og sikkerhed. Vores opgaveløsning indebærer blandt andet, at vi tager kontakt til personer og beder dem oplyse, hvem de er, hvis vi politifagligt skønner, at det er relevant for opgaven, lyder det fra chefpolitiinspektør Jacob Ipsen i pressemeddelelsen fra politiet.

Sikandar: 'Politiet lyver'

Sikandar Siddique er dog langt fra enig i politiets udlægning af sagen, siger han til Ekstra Bladet:

- De henvendte sig direkte til mig først, ikke mine venner. Da jeg siger, 'det her kan simpelthen ikke passe' og beder om at blive filmet, svarer politimanden: 'Så må vi starte med din ven, hvis du vil filme', siger han.

- Det er direkte løgn, det politiet siger, lyder det fra Sikandar Siddique, der fastholder sin oprindelige udlægning af hændelsen.

Opdateres...