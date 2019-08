Politiet efterforsker sag om anonyme donationer til V-profil

Østjyllands Politi efterforsker nu sagen om anonyme donationer og mulig ulovlig valgkampsstøtte til Venstre-profilen Britt Bager.

Det bekræfter politiet overfor Ekstra Bladet.

- Det er korrekt. Vi kan bekræfte, at vi er begyndt at efterforske sagen, siger pressemedarbejder i Østjyllands Politi Jakob Christiansen.

Politiet ønsker ikke at kommentere, hvorvidt det vil indkalde vidner til afhøring i sagen.

- Det kan jeg ikke komme nærmere ind på, siger Jakob Christiansen.

Modtog 100.000 fra samme person

Sagen handler om, hvorvidt det er tilladt at anonymisere politiske donorer, som kanaliserer penge til politikeres valgkampe ved hjælp af flere selskaber.

Loven om partistøtte siger klart, at politikere skal offentliggøre navn på enhver, der giver mere end 20.000 kr. til deres valgkamp. Men ved at sprede donationerne ud over flere forskellige sager kan donorerne holdes anonyme.

Forud for valgkampen i 2015 modtog Britt Bager 100.000 kroner fra fem forskellige selskaber, der er ejet af samme person.

I april vurderede to juraprofessorer, at det er direkte ulovligt at hemmeligholde navnene på donerer, der giver større beløb til politikere gennem flere selskaber.

- Det, vil jeg mene, er en klar omgåelse af lovens beløbsgrænse, udtalte juraprofessor Morten Broberg fra Københavns Universitet dengang til Politiken.

Selv mener Britt Bager ikke, at hun har gjort noget ulovligt.

- Jeg mener, at vi har overholdt loven, har Bager gentagne gange udtalt.

Ved valgkampen i 2015 var Britt Bager opstillet for Venstre i Favrskov-kredsen. I maj blev hun udnævnt til partiets politiske ordfører, men er i dag tilbage som partiets kultur- og medieordfører, valgt i Djurskredsen.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Britt Bager.