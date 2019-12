Politiet har brugt 114 mio. kr. på at beskytte Stram Kurs

Beskyttelse af medlemmer i Stram Kurs har kostet politiet ca. 114 mio. kr. alene i 2019, viser et svar til Folketinget. Rasmus Paludan skal skrue ned for sit 'cirkus', mener Naser Khader (K)

Det har kostet det danske samfund omkring 114 mio. kr. alene i år, at medlemmer af partiet Stram Kurs - med Rasmus Paludan i spidsen - har kunnet sige, hvad de vil, og hvor de vil samt leve et beskyttet liv trods trusler.

Det viser en opgørelse fra Rigspolitiet, som justitsminister Nick Hækkerup (S) har sendt til Folketingets Retsudvalg.

'Rigspolitiet estimerer med usikkerhed, at politiet i 2019 frem til og med den 28. november sammenlagt har brugt ca. 114 mio. kr. på beskyttelse af Rasmus Paludan samt medlemmer og folk med tilknytning til Stram Kurs', oplyser Rigspolitiet i et svar til Folketingets Retsudvalg.

Opgørelsen dækker blandt andet over løn til betjente inklusiv tillæg ved aften-, nat- og weekend-tjeneste. Overarbejde er dog ikke talt med, så det skal lægges til de 114 mio. kr.

'Umiddelbart skønnes det, at omkostninger til overarbejde udgør ca. 46 mio. kr. til indsatsen', skriver Rigspolitiet om perioden 1. januar 2019 – 5. juni 2019.

Dermed kan en samlet regning indtil videre i år ende på 160 mio. kr. for at beskytte Rasmus Paludan og Stram Kurs.

Khader: Mange penge til cirkus

De konservatives værdiordfører, Naser Khader, mener, at Rasmus Paludan gerne må skrue lidt ned for ghetto-besøgene, fordi politiet er pressede nok i forvejen.

- Han skal beskyttes, så hans hverdag fungerer, men det er mange penge at smide efter hans cirkus. Han behøver ikke konstant opsøge ballade, siger Naser Khader.

Den konservative værdiordfører mener, at de fleste danskere godt ved, at der er 'problemer med integrationen, ekstremisme og kriminelle bøller i ghetto-områderne'. Det behøver Rasmus Paludan ikke tage ud og vise os, lyder det.

- Jeg undlader selv at komme i Vollsmose og på Nørrebro, selvom jeg må, fordi det vil koste politiet så meget. Vi skal bekæmpe problemerne i ghetto-områderne mere seriøst, fortæller Naser Khader.

Kaster med Koranen

Rasmus Paludan har afholdt adskillige demonstrationer i løbet af året. Det foregår ofte ved, at han stiller sig op - typisk nær et udsat boligområde - og kaster med Koranen samt taler nedladende om muslimer.

14. april gav det særligt meget ballade, da Rasmus Paludan demonstrerede på Blågårds Plads på Nørrebro i København. Modstandere forsøgte efter få minutter at overfalde Rasmus Paludan, som blev eskorteret væk.

Regeringen besluttede i september med opbakning fra Folketinget at tilføre politiet knap 130 mio. kr. ekstra i 2019. Den såkaldte merbevilling har beskyttelsen af Stram Kurs dog spist op, hvis man alene sammenligner beløbene.

Hækkerup: Politiet er hårdt spændt for

Justitsminister Nick Hækkerup (S) mener også, at politiets ressourcer kunne være brugt på bedre ting.

'Jeg så gerne, at politiet kunne have brugt disse ressourcer på andre opgaver. Ikke mindst i lyset af den aktuelle situation,hvor politiet i forvejen er hårdt spændt for', skriver justitsministeren til Folketingets Retsudvalg.

Dog skal politiet sørge for sikkerhed, understreger Nick Hækkerup, for at værne om borgernes ret til at forsamle og ytre sig.

'Derfor træder politiet selvfølgelig til, når der er behov for det', forklarer justitsministeren skriftligt.

Claus Oxfeldt, formand for Politiforbundet, har tidligere sagt, at han ikke er overrasket over politiets høje udgifter i forbindelse med Paludans demonstrationer.

- Det var også derfor, at jeg tidligere gjorde opmærksom på, om man måske ikke her kunne tale om et misbrug af sin ytringsfrihed eller have undersøgt det, sagde Claus Oxfeldt til Ritzau i maj.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Stram Kurs og Rasmus Paludan.