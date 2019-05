Politiet i Paludan-bommert

Den islamkritiske politiker Rasmus Paludan har travlt med at rejse land og rige rundt for at demonstrere og vise sin utilfredshed med muslimer i Danmark.

Mandag havde han valgt at kaste og trampe på Koranen på Sank Hans Torv på Nørrebro i København, hvor han havde taget stilling i Sankt Johannes Kirkens kirkehave.

Men det havde han ikke fået lov til, skriver Radio24syv.

Helt forkert

Mediet har talt med præst Marie Jacobsen Damm, der fik et chok, da hun fik at vide, at Rasmus Paludan skulle demonstrere på kirkens matrikel.

- Jeg vidste det overhovedet ikke. Jeg fik det først at vide, da I (Radio24syv, red.) ringede, men jeg har sidenhen fundet ud af, at vi havde fået at vide, at han skulle afholde en demonstration på Sankt Hans Torv, men det har jo ikke noget med vores kirkehave at gøre. Det er jo et problem, at der bliver afholdt en ulovlig demonstration på vores grund uden tilladelse, siger hun i radioprogrammet '24syv Morgen'.

Samtidig fortæller hun, at det er menighedsrådet, der skulle have taget stilling til, om Rasmus Paludan havde fået lov.

Rasmus Paludans demonstration ved Fælledparken. Foto: Anthon Unger

- Jeg kan jo ikke tale på deres vegne, men jeg kan sige, at jeg havde stemt nej. Jeg synes ikke, at der skal være politiske demonstrationer i kirkehaven, og så synes jeg også, at Rasmus Paludans budskab er det stik modsatte af det, som vi forkynder i kirken. Det er helt forkert at have ham stående og kaste med bøger, siger Marie Jacobsen Damm.

Politiet siger undskyld

Efterfølgende har politiet undskyldt over for kirken.

Vicepolitiinspektør Rasmus Agerskov Schultz fortæller, at der er tale om en fejl.

- Normalt er det arrangørernes ansvar at sikre, at tilladelserne er på plads. Men lige nøjagtigt i går faldt afklaringen på plads så sent, at arrangøren ikke selv kunne få tilladelsen på plads. Derfor vælger vores indsatsleder fejlagtigt at placere demonstrationen et sted, som han troede var et offentligt område, siger Rasmus Agerskov Schultz.

Derfor har politiet efterfølgende beklaget.

