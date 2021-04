Politiet indleder efterforskning af skandale-borgmester

Sydøstjyllands Politi har indledt en efterforskning af de skandaløse forhold i relation til Fredericia Kommune oven på Ekstra Bladets afsløringer af tidligere borgmester Jacob Bjerregaards sager om mulig særbehandling.

Sydøstjyllands Politi skriver i en pressemeddelelse, at de vil efterforske, om der måtte være begået strafbare forhold i relation til de hændelser og handlinger, som anmeldelser fra en borger vedrører.

Fredericia kommune med tidligere borgmester Jacob Bjerregaard udsættes nu for politiefterforskning. Foto: Peter Leth-Larsen

Efterforskningen påbegyndes, efter politiet sidste måned modtog en sønderlemmende advokatundersøgelse om Fredericia Kommune, udarbejdet af advokatfirmaet Horten.

Efter Ekstra Bladet gik ind i sagen om Fredericia kommune er både borgmester Jacob Bjerregaard, kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe og økonomi- og personalechef Tommy Abildgaard fortid i deres jobs i kommunen.

Tommy Abildgaard. Foto: Ritzau Scanpix

Anmeldelserne, som politiet nu vil efterforske, vedrører tre forskellige forhold, idet Jacob Bjerregaard (S) er anmeldt for muligt misbrug af offentlig hverv i forbindelse med, at han og hans hustru i 2016 købte en byggegrund af Fredericia Kommune.

Derudover skal politiet ifølge pressemeddelelsen se på mulig overtrædelse af kommunalstyrelsesloven og straffelovens § 157, der går på inhabilitet. Anmeldelserne er rettet mod nævnte tidligere borgmester og den nu tidligere kommunaldirektør.

Endelig er der indgivet anmeldelse, der vedrører ’læk’ af den nævnte advokatundersøgelse, der angiveligt skulle være fortrolig.

Langt ude i fremtiden

Politiet skriver i deres pressemeddelelse, at efterforskningen kan udvides til andre hændelser eller handlinger, hvis der måtte opstå grundlag for det.

Af pressemeddelelsen fremgår det ligeledes, at det 'ikke er muligt at oplyse, hvor hurtigt efterforskningen kan danne grundlag for en stillingstagen til, om sagen skal føre til tiltale eller opgivelse. Sydøstjyllands Politi arbejder målrettet på, at sikre en effektiv sagsbehandlingstid – men længden af den vil afgøres af resultaterne undervejs. Det står dog klart, at sagen ikke kan forventes belyst og afgjort inden for få måneder.'