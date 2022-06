Politiet melder ud: Ingen straffesag mod skandale-borgmester

Der bliver ikke rejst tiltale mod tidligere borgmester i Fredericia Jacob Bjerregaard (S) samt tidligere kommunaldirektør i kommunen Annemarie Zacho-Broe.

Det har Statsadvokaten i Viborg netop truffet afgørelse om, oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse torsdag formiddag.

Ifølge statsadvokaten vil der ikke under en straffesag kunne bevises, at de to har gjort sig skyldige i 'grove eller oftere gentagne forsømmelser eller tilsidesættelse af deres pligter'.

Også efterforskningen af den tidligere borgmesters køb af en byggegrund er standset. Der er ikke grundlag for at fortsætte efterforskningen, fordi der ikke er beviser for strafbare forhold, og da sådanne forhold også ville være forældede, lyder det i pressemeddelelsen.

'Beviskravet i en straffesag er højt. Der gælder et princip om, at enhver rimelig tvivl skal komme den sigtede til gode. Det er derfor ikke nok, at anklagemyndigheden kan sandsynliggøre, at den sigtede er skyldig. Det skal kunne bevises for en domstol, at den sigtede er skyldig uden for enhver rimelig tvivl,' skriver Sydøstjyllands Politi.

Ekstra Bladet har torsdag formiddag været i kontakt med Fredericia Kommune, der oplyser, at man nu har bedt advokatfirmaet Horten om at vurdere, om afgørelsen skal påklages.

Artiklen fortsætter efter videoen...

Joachim B: Forstå borgmester-skandalen i Fredericia

Lang efterforskning

Sydøstjyllands Politi har efterforsket sagen i kølvandet på en intensiv dækning i Ekstra Bladet fra december 2020 og frem.

Historierne resulterede i, at kommunen igangsatte en advokatundersøgelse om en række forhold vedrørende den tidligere borgmester Jacob Bjerregaards grundkøb og en mulig inhabilitets-skabende relation mellem ham og kommunens kommunaldirektør.

Advokatundersøgelsen konkluderede, at kommunen uden at overholde udbudsloven havde solgt en kommunal byggegrund til borgmesteren, mens der var iværksat en ulovlig praksis 'formentlig af hensyn til borgmesterens sag', der betød, at han fik en byggetilladelse efter et forældet bygningsreglement.

Men under politiets efterforskning er der ikke fundet beviser for, at borgmesteren havde 'viden om eller anpart i den ulovlige instruks,' fremgår det af pressemeddelsen.

Videre fremgik det, at den tidligere borgmester og kommunaldirektør havde været inhabile, da de valgte ikke at orientere Økonomiudvalget om en henvendelse vedrørende rygterne om et muligt forhold mellem de to.

Politiets efterforskning har kredset om borgmesterens grundkøb og den mulig inhabilitetsskabende relation, men Statsadvokaten i Viborg vurderer altså, at hverken borgmesteren eller den tidligere kommunaldirektør kan drages til ansvar.

Politiet har som led i efterforskningen ransaget både den tidligere borgmester og kommunaldirektørs bolig og sikret korrespondance i form af e-mails og SMS-beskeder.

Jacob Bjerregaard trak sig som borgmester, dagen inden Ekstra Bladet bragte den første historie. Kommunaldirektøren blev hjemsendt i januar og senere fyret.

Opdateres ...