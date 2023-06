Politiet nægter Paludan adgang til Folkemødet

Stifter af partiet Stram Kurs - og brandstifter af adskillige koraner - Rasmus Paludan, skal ikke sætte sine fødder på Folkemødets område på Bornholm.

Bornholms Politi lægger nemlig op til at forbyde Paludan adgang til Folkemødets område - både som deltager og som almindelig gæst.

Det fremgår af et såkaldt 'udkast til afgørelse', som politiet fredag har sendt til Rasmus Paludan.

Her begrunder ordensmagten forbuddet med 'hensynet til at afværge en konkret og nærliggende fare for din og andre enkeltpersoners sikkerhed'.

Kan ikke beskytte

Bornholms Politi mener kort sagt ikke, at man er i stand til at beskytte Paludan under Folkemødet.

Det sker blandt andet med henvisning til, at Politiets Efterretningstjeneste har understreget, at den vældige organisation heller ikke ser sig i stand til at beskytte Paludan.

Det fremgår af skrivelsen fra Bornholms Politi til Rasmus Paludan:

'PET har oplyst til Bornholms Politi, at såfremt du alligevel deltager i Folkemødet – på trods af PETs anbefaling – vil din nuværende personbeskyttelse ikke være mulig at opretholde, står der.

200 meter fra kysten

Det er langt fra kun på Folkemødets telt-område, som Paludan nægtes til.

Det er hele Allinge by og sågar 200 meter ud i Østersøen fra havnekanten. Han må heller ikke stille sig på parkeringspladser og på marker samt et større skovområde i udkanten af Folkemødet.

- Det er åbenlyst juridisk ulovligt, siger Rasmus Paludan til Ekstra Bladet.

- Det er helt åbenlyst, at der ikke er grundlag for at give mig et forbud, da jeg ikke foretager mig noget farligt eller ordensforstyrrende, men tværtimod opholder mig i Stram Kurs’ telt, som vi har tilladelse til og betalt for. Det skal meddeles folk, der gør noget aktivt - hvilket jeg ikke gør, siger han.

- De gider ikke

Paludan giver ikke en døjt for politiets understregning af, at det handler om hans egen sikkerhed:

- Det er ikke nogen hemmelighed, at det er fra islamister og terrorister – det er ikke de lokale bandemedlemmer på Bornholm, hvis de overhovedet findes. Det er fordi, de ikke gider at beskytte mig. Man vil forstyrre min mulighed for at ytre mig. Det er det, det handler om.

Gjorde Tyrkiet rasende

Rasmus Paludan blev i januar centrum for storpolitik, da han brændte en koran af foran Tyrkiets ambassade i Stockholm.

Det gjorde landets præsident, Recep Tayyip Erdogan, så rasende, at han straks brugte det som argument for ikke at optage Sverige som medlem af Nato.

- De, som tillader den form for blasfemi foran vores ambassade, skal ikke længere forvente vores støtte til deres Nato-medlemskab, lød det bidsk fra den tyrkiske præsident.

Sverige er stadig ikke lukket ind i Nato-kredsen.

Erdogan har også tidligere brugt Nato til at presse andre lande til at føje hans vilje. Han stillede sig eksempelvis på bagbenene i forhold til udnævnelsen af Anders Fogh Rasmussen som Natos generalsekretær tilbage i 2009.

I næste måned ventes Nato at udnævne en ny generalsekretær, og her nævnes statsminister Mette Frederiksen blandt de absolutte favoritter her i slutspurten.

Vil klage

Rasmus Paludan har tænkt sig at klage over politiets plan om at forbyde ham at plante sine fødder på Folkemødet.

- Jeg er optaget af Stram Kurs og vores aktiviteter i vores telt den dag hele dagen – jeg havde ikke tænkt mig at bevæge mig rundt, siger han.

Han siger samtidig, at han aldrig før er blevet forment adgang til et helt postnummer:

- Det er første gang med en hel by og første gang med Folkemødet, som er den vigtigste politiske begivenhed i året. Jeg har sjældne gange – en håndfuld – fået påbud om ikke at være i Vollsmose og Gelleruparken. Men det er jo noget helt andet.