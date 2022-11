Politiet rådgiver i chikanesag i Nye Borgerlige

En sag mellem Mette Thiesens kæreste og en ansat i Nye Borgerlige er blevet så slem, at partiet har søgt rådgivning hos politiet.

Det eskalerede for Mette Thiesens kæreste på valgaftenen, hvor han overfusede den ansatte og kastede øl på en gæst til festen. En episode som TV2 fangede på video.

Men det var ikke første gang, han har optrådt aggressivt over for den ansatte, skriver B.T.

- Det er desværre korrekt, at Mette Thiesens kæreste flere gange har chikaneret en af vores medarbejdere og opført sig truende, siger Pernille Vermund til mediet.

Over for Ekstra Bladet fortæller sekretariatschef Lars Eldrup, der er den ansattes chef, at de tager sagen dybt alvorligt.

- Jeg kan garantere dig for, at det her bliver håndteret efter alle forskrifter, og mit primære fokus er at passe på min medarbejder, siger han.

Politiet involveret

Faktisk bliver det taget så alvorligt hos partiet, at de har søgt rådgivning hos politiet for at afsøge deres muligheder for at beskytte den ansatte.

- For at politiet kan udstede et forbud skal der foreligge en anmeldelse og en konkret anmeldelse. Og når der er tale om vold og trusler, så er det ikke noget, arbejdspladsen kan foransatlte. Det skal et offer selv indgive.

- Men jeg har talt med politiet om, hvilke muligheder jeg har, og jeg er ikke færdig med at udtømme mine muligheder, siger Lars Eldrup.

Sekretariatschefen siger, at det er magtpåliggende for både ham, partiet og formanden, Pernille Vermund, at passe på medarbejdernes ve og vel.

- Vi vil simpelthen ikke acceptere det her, siger Lars Eldrup.

Har tilbudt krisehjælp

Partiet har igen gentaget over for Mette Thiesen, at hendes kæreste ikke er velkommen hos partiet. Det har de gjort flere gange før, men han dukkede altså alligevel op til partiets valgfest i sidste uge.

- Det, vi i stedet kan gøre, er, at fortælle Mette (Thiesen, red.) utvetydigt, at hendes kæreste på ingen måde skal vise sig i nogen form for sammenhæng, der har noget med vores parti at gøre.

- Men I har også før haft et internt forbud mod, at han skal komme, så hvad tænker du om, at Mette Thiesen og kæresten ikke overholder det?

- Det er jeg da dybt, dybt frustreret over. Og jeg undersøger, hvad vi har af muligheder, for jeg vil ikke acceptere, at en af mine ansatte skal være udsat for det her, siger Lars Eldrup.

- Ingen, hverken ansatte eller folketingsmedlemmer, skal være bange for at gå på arbejde, siger Lars Eldrup.

Han fortæller desuden, at den ansatte og Mette Thiesen er blevet tilbudt krisehjælp.

