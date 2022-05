Politiet sigter flere i sag om mulig svindel i DF-afdeling

Har du flere oplysninger i sagen? Kontakt Ekstra Bladets journalist fortroligt her.

Flere personer er blevet sigtet af politiet i en sag om mulig partistøttesvindel i Dansk Folkeparti.

Det skriver Lokalavisen Aarhus, og Østjyllands Politi bekræfter dette over for Ekstra Bladet.

- Vi kan bekræfte, at vi har sigtede i sagen, men ønsker p.t. ikke at oplyse, hvem vi har sigtet eller hvor mange, lyder det fra politiet til Ekstra Bladet.

Samme svar lød til lokalmediet fra politikommissær i Økonomisk Kriminalitet ved Østjyllands Politi, der blot fortæller, at det kan være både juridiske og fysiske personer, men at der trods alt er tale om mere end én.

Hvad sigtelserne konkret går på, vil politiet ikke ud med.

Politiet tog selv sagen op

Sagen udspringer fra partiets lokalafdeling i Aarhus og blev taget op af politiet på eget initiativ, efter at Lokalavisen Aarhus i sommer afdækkede, hvordan DF's lokalafdeling fik udbetalt 59.000 kroner for meget i partistøtte, hvoraf kun en mindre del blev tilbagebetalt i første omgang.

Kun fordi kommunen modtog et tip fra lokalafdelingens tidligere kasserer i 2021, blev det opdaget, at der i første omgang var udbetalt for meget, og først da Lokalavisen Aarhus bragte afsløringerne af forløbet, tog Østjyllands Politi af egen drift sagen op.

Efter at mediet gik ind i sagen, endte lokalformand for Aarhus-afdelingen Knud N. Mathiesen med at tilbagebetale de resterende 41.000 kroner, som partiet uberettiget havde beholdt og bortforklaret.

Politiet oplyser til Lokalavisen, at man er ved at være færdig med efterforskningen, men at den endnu ikke er overgået til anklagemyndigheden.

Det tager vi internt

Knud N. Mathiesen vil ikke oplyse til Ekstra Bladet, om han selv er sigtet i sagen.

- Jeg kan fortælle dig så meget, at så længe der er sigtelser, og politiet undersøger sagen, har jeg ingen kommentarer, siger lokalformanden.

Dansk Folkepartis partisekretær, Jens Vornøe, fortæller til Ekstra Bladet, at man afventer situationen.

- Der er tale om nogle sigtelser, som politiet kører, og så må vi se på, hvad der kommer ud af det, siger Jens Vornøe.

- Der er ikke sanktioner på bordet hos jer lige nu?

- Det kan jeg hverken be- eller afkræfte. Det tager vi internt.