Politiet skrotter it-projekter: 'Meget bekymrende'

Justitsminister Peter Hummelgaard udtrykker stærk bekymring for Rigspolitiets it-bøvl. Tirsdag annoncerer politiet, at 13 projekter lukker helt, mens 20 igangværende projekter udskydes - herunder den langsigtede løsning, der skulle rette op på teledata-skandalen

Listen med it-projekter er vokset og vokset, og nu tager Rigspolitiet konsekvensen.

Tirsdag lyder det i en pressemeddelelse fra Rigspolitiet, at man har været nødsaget til at lukke 13 igangværende it-projekter helt, mens yderligere 20 projekter udskydes 'til et senere tidspunkt'.

Blandt de lukkede projekter er systemer til at søge fingeraftryk frem i Schengens systemer og en WIFI-løsning, der opdaterer software, når betjente kører forbi et bestemt hotspot.

De projekter, der udskydes, handler blandt andet om automatisk fartkontrol over en længere strækning og et analyseværktøj til screening for hvidvask, fremgår det af pressemeddelelsen.

Og så har politiet også valgt at udskyde et andet større it-projekt, der ellers havde til formål at sikre langsigtede løsninger på de fejl, der startede den såkaldte teledata-skandale, og som i flere år har martret politiet og Justitsministeriet.

Det fremgår dog ikke af pressemeddelelsen, men er gemt væk i et bilag til Folketingets Retsudvalg.

Minister: 'Meget bekymrende'

Ifølge pressemeddelelsen prioriterer Rigspolitiet at gennemføre 'alle forretningskritiske projekter', og de projekter, der lukkes, skulle ifølge politiet have et 'meget lille' eller slet intet ressourceforbrug.

Alligevel bugner det ikke ligefrem med rosende ord til politiet fra justitsminister Peter Hummelgaard (S).

I et ministerbrev til Folketingets Retsudvalg orienterer ministeren om politiets it-problemer - og langer samtidig ud efter ordensmagtens it-håndtering.

'Jeg finder Rigspolitiets it-situation meget bekymrende. Jeg noterer mig, at Rigspolitiet har iværksat en række forandringsinitiativer, herunder foretaget en reorganisering af Rigspolitiets it-organisation samt gennemført en replanlægning af Rigspolitiets it-udviklingsportefølje med henblik på at imødegå de omfattende udfordringer', skriver ministeren blandt andet.

Videre lyder det:

'Med Rigspolitiets orientering står det klart, at det bliver et langt sejt træk, som ikke desto mindre er nødvendigt for at få skabt det fundament og de rammer, som politiet har behov for, for fremover at kunne agere som et moderne og digitalt politi.'

Gemt i bilag: Udskyder teledata-løsning

Blandt de udskudte projekter ligger som sagt den it-platform, der skulle komme med langsigtede løsninger i kølvandet på den omfattende teledata-skandale.

I 2019 præsenterede daværende justitsminsiter Nick Hækkerup en række initiativer til at rette op på it-problemerne i kølvandet på skandalen, der har rystet retssystemet.

Men i et bilag fra Retsudvalget fremgår det, at den langsigtede løsning, der skulle være 'fejltolerant' nu udskydes på ubestemt tid.

'Projektet har til formål at implementere en ny, mere tidssvarende og fejltolerant it-platform til teledata og er ét af de 17 initiativer i opfølgningen på teledata-sagen.'

'Den kortsigtede løsning blev gennemført i efteråret 2020 og fungerer uden kritiske problemer, herunder er der i 2022 iværksat procedurer for manuel sletning. Den langsigtede løsning er den nye teledataplatform', fremgår det af oversigtsdokumentet fra udvalget.