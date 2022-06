Politiet smed seniorer ud til Mette F.-møde

Åge Staun og to af hans venner blev smidt væk fra et borgermøde, fordi han som modsvar til Mette Frederiksens optræden ville dele pamfletter ud, der advokerer for et 'nej' til at afskaffe forsvarsforbeholdet

Skive har fået deres helt egen Tibetsag.

Sådan er det i hvert fald, hvis du spørger Åge Staun på 74 år.

Han - og to andre ældre herrer - var nemlig mødt op til Skivemødet, der er et todages arrangement med samtaler og debatter i Skive, for at dele pamfletter ud, der anbefalede et 'nej' til at fjerne forsvarsforbeholdet.

Det kom sig af, at Skivemødet havde valgt at invitere både statsminister Mette Frederiksen (S) og medlem af Europa-Parlamentet Søren Gade (V) til en samtale om forsvarsforbeholdet - begge går ind for et 'ja' til at afskaffe det 1. juni.

Politiet var dog hurtige til at få fjernet de tre ældre herrer fra pladsen til Skivemødet, da de mente, at herrernes pamflet-uddeling havde 'karakter af en demonstration'.

'Ja'-propaganda

Åge Staun og de to andre var svært utilfredse med, at Skivemødet havde stillet sin platform til rådighed, for at to enige politikere kunne få lov at dele ud af alle goderne ved af afskaffe forbeholdet.

- Det kan da ikke passe, at to 'ja'-sigere kan få lov at bruge Skivemødet til at lave propaganda. Som modvægt ville vi så dele noget lovligt valgmateriale ud på pladsen, siger Åge Staun til Ekstra Bladet.

- Det er jo en skævvridning af debatten, så vi gjorde blot det lille tiltag, som vi havde mulighed for.

Der gik dog ikke længe, før deres 'lille tiltag' måtte stoppe.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Politiet fjernede dem

Efter at have talt med Skive-borgere og uddelt pamfletter på pladsen til Skivemødet blev de tre mænd mødt af en af arrangørerne samt to politibetjente, der beordrede dem at forlade området.

Da hverken Åge Staun eller hans to kompagnoner kunne forstå, hvorfor de blev bortvist, blev to betjente til fire, og de blev eskorteret ud af området - uden nogen forklaring på, hvorfor de ikke måtte være der, fortæller Åge.

- Vi beder så en betjent om en skriftlig begrundelse for at forvise os fra pladsen, men det ville de ikke give os, siger han.

Efter de tre mænd trak sig væk fra pladsen, kom politiet endnu en gang. Denne gang for at bede om deres personnumre og navne.

- De truede med at fængsle os, hvis vi ikke gav dem det, siger Åge Staun.

Åge Staun har efterfølgende klaget til Midt- og Vestjyllands Politi, da han er fuldstændig uenig i politiets beslutning om at bortvise de tre pamflet-uddelere, alt imens to 'ja'-sigere ukritisk kan få lov at fremføre deres synspunkt.

- Jeg mener simpelthen, at det er uartigt at bortvise os. Vi står tre ældre mennesker helt stille og roligt lidt væk fra teltet med Mette Frederiksen og Søren Gade og deler noget materiale ud, som vi er i vores gode ret til, for at skabe en vis form for balance i den debat. Så fjerner de os uden overhovedet at ville høre, hvad vi har at sige, siger han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lignede en demonstration

I Midt- og Vestjyllands Politi kan de ikke noget som helst problem i, at Åge og hans kompagnoner blev forvist fra pladsen, hvor de forsøgte at dele pamfletter ud.

- I bund og grund handlede det om, at det var et lukket møde med indbudte gæster på en plads, der var lavet til Skivemødet. Og de var ikke inviteret. Da de dukker op, har det karakter af en demonstration, da de har nogle ytringer, de gerne vil af med. De siger selv, at de ikke er demonstranter, men så ved jeg ikke, hvad de er. Det bliver lidt en kamp om ord, fortæller viceinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi Christian Toftemark til Ekstra Bladet om episoden.

- Hvad er så forskellen på de tre mennesker, der deler pamfletter ud til en folkeafstemning, og tre politikere fra Venstre, der deler pamfletter ud på hovedgaden op til et folketingsvalg? Det ene er i jeres øjne en demonstration, men det andet vel ikke?

- Nej, men det her var en demonstration, fordi det var en modstand mod dem, der var der (Mette Frederiksen og Søren Gade, red.).

- Så hvis tre socialdemokrater kommer over til førnævnte Venstre-folk på hovedgaden i Skive og modsiger dem, er det en demonstration?

- Nej, sådan tænker jeg det ikke. For det første var det her tre mænd, der havde valgplakater og pamfletter. Og de må hjertens gerne komme med deres ytringer - bare ikke inde på pladsen. Helt almindelige borgere, der gerne vil vide noget fra de inviterede, måtte gerne komme. De her tre mennesker havde ikke en bod på pladsen, men de havde et budskab, de gerne ville af med, og det var ikke en del af pakken.

- Så det er, fordi Skivemødet ikke havde inviteret dem?

- Ja, lige netop. De var ikke inviterede, og de var ikke en del af Skivemødet.

- Men helt almindelige mennesker kunne komme der frit, og så kunne de uden problemer få lov at stå og sige noget ude foran teltet - så længe de ikke har pamfletter med?

- Men det gjorde de ikke.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det var disse pamfletter, de tre ældre herrer ikke måtte uddele til Skivemødet. Foto: Claus Bonnerup

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Arrangør: Politiet havde ret

'Skivemødet er to dage med samtaler og meningsudvekslinger.'

Sådan skriver Skivemødet, der er arrangeret af Branding Skiveegnen, på deres egen hjemmeside. Alligevel er formand for Branding Skiveegnen Poul Pedersen enig med politiet i, at der ikke var plads til Åge og hans kompagnoner.

- Jeg synes, at politiets vurdering var helt korrekt, og jeg står 100 pct. bag den beslutning. Hvis de gode mennesker (bl.a. Åge Staun, red.) nu havde kontaktet os først, så kunne det sagtens være, at vi kunne havde fundet ud af noget, siger han til Ekstra Bladet.

- De forsøger jo helt stille og roligt at gøre opmærksom på det modsatte synspunkt af de to, I har inviteret til at tale om forsvarsforbeholdet ...

- Jeg synes egentlig godt om deres tanker, men kunne de så ikke have delagtiggjort os i, hvad de gerne ville? Så tror jeg altså, vi havde fundet en løsning. Det er plads til de fleste under Skivemødet. Jeg er jo enig i, at samtale fremmer forståelsen, så hvis de vil arrangere noget næste år, synes jeg, de skulle tage og kontakte os, så vi er bedre forberedt på at lande på det rigtige ben.

- Skivemødet handler jo - ifølge jer selv - om meningsudveksling. Er det sådan, at hvis man er uenig med dem, I har inviteret, er man ikke velkommen?

- Det er på ingen måde tilfældet. Jeg kan godt forstå deres pointe i, at der sad to deroppe (Mette Frederiksen og Søren Gade, red.) og snakkede om forsvarsforbehold. Derfor bad vi også moderator om at sætte sig i stolen og præge den anden side.

- Hvilket signal synes du, det sender, at man får politiet til at fjerne folk, der udtrykker, at de er uenige i de inviteredes holdninger?

- Man kan lave det til et stort drama, eller man kan lave det til en uoverensstemmelse. Jeg er helt klart af den holdning, at der er tale om uoverensstemmelse, som jeg dog gerne ville have været foruden. Jeg havde sat pris på, at de havde kontaktet mig inden, og så kunne vi have fundet en bedre løsning.