Politiet talstærkt til stede efter aflysning

Fyns Politi har sendt sendt et stort opbud af betjente til Middelfart, hvor Stram Kurs lørdag skulle have afholdt deres rigskongres

På trods af at Fyns Politi fredag aften aflyste Stram Kurs' landsmøde er de alligevel mødt talstærkt op foran Milling Hotel Park, hvor Rasmus Paludan og Stram Kurs efter planen skulle samles.

Politiet aflyser Stram Kurs-kongres

Ekstra Bladets mand på stedet beretter, at der i øjeblikket er fire indsatsledervogne, en mandskabsvogn og op i mod 15 betjente og to hunde til stede foran hotellet samt en stor BMW, som med stor sandsynlighed er en PET-vogn.

- Vi er til stede for at opretholde trygheden i Middelfart, siger vagtchef Thomas Bentsen.

Rigskongressen i Middelfart blev først officielt afblæst fredag aften, og politiet frygtede derfor, at beskeden ikke var noget ud til alle i tide.

- Det var ikke sikkert, at alle har fået beskeden, og hvis det er tilfældet, ville vi ikke lade hotellets personale i stikken, siger vagtchef Thomas Bentsen til Ekstra Bladet.

Ifølge både Ekstra Bladets mand på stedet og Fyns Politi, er der hverken mødt Stram Kurs-støtter eller moddemonstranter op foran hotellet.

Vagtchefen sagde, at det massive politimandskab ikke vil være til stede ved hotellet særlig meget længere, men ifølge Ekstra Bladets mand på stedet, er er ikke noget der tyder på, at politiopbuddet formindskes lige foreløbig, og betjente patruljerer fortsat i området omkring hotellet.

Konkret terrortrussel

Tidligere på ugen beskrev flere medier et brev fra Københavns Politi, der omtaler terrortruslen mod Stram Kurs' leder, Rasmus Paludan som meget alvorlig.

Stram Kurs' afholdte to demonstrationer i København 7. og 8. oktober, der begge førte til sammenstød mellem demonstranter og politi. Det har ikke blot ført til at Stram Kurs har fået demonstationsforbud i København, men også, at der nu skulle være en konkret terrortrussel mod Rasmus Paludan.

Paludan frihedsberøvet: Gik ikke hurtigt nok

- Der henvises i den forbindelse til den trusselsvurdering, som Københavns Politi har modtaget fra Politiets Efterretningstjeneste d.d. Center for Terroranalyse vurderer, at terrortruslen mod Dem i øjeblikket er meget alvorlig. Det betyder, at der er en specifik trussel mod dem, skriver Københavns Politi i brevet ifølge Berlingske.

Ekstra Bladet har talt med Rasmus Paludan, der ikke vil kommentere, om han befinder sig i Middelfart.

Stram Kurs' rigkongres er foreløbigt udskudt i nogle uger.