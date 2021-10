Politiet tilkaldt: Minister-fest gik over gevind

'Spend the night with a stupid man.'

Politiker-lejligheden var fyldt til bristepunktet. Vinduerne var åbne, og Thomas Helmigs klassiker var netop blevet smækket på anlægget.

Udenfor på gaden var lyden af musikken så høj, at den overdøvede rådhusklokkerne på Københavns Rådhus, som var i færd med at ringe det nye døgn ind.

Landbrugs- og fødevareminister Rasmus Prehn (S) holdt tirsdag aften og natten til onsdag fest i sin folketings-lejlighed tæt på Tivoli i det indre København efter Folketingets åbning tidligere på dagen.

Og Ekstra Bladet kan nu fortælle, at ministerens selskab gav den så meget gas, at Københavns Politi måtte tale et alvorsord med dem.

Der var en række folketingspolitikere til stede til festen - primært fra Socialdemokratiet, men også fra den borgerlige blok. Derudover deltog flere journalister i festen, herunder en fra Ekstra Bladet.

Musik til ulempe

Vagtchef ved Københavns Politi Dyre Sønnicksen bekræfter over for Ekstra Bladet, at politiet tirsdag aften var til stede på en adresse i indre København, fordi de havde modtaget en klage over larm fra adressen. Politiet oplyser ikke, hvilken borger, der bor på adressen, men Ekstra Bladet er bekendt med, at det er Rasmus Prehns bolig.

- Vi får kl. 22.52 en henvendelse, som vi registrerer, der drejer sig om musik til ulempe på adressen.

Ifølge vagtchefen når politiet dog først ud på Rasmus Prehns adresse efter midnat, da der var andre opgaver på klagetidspunktet.

- Vi er fremme ved adressen kl. 00.05. Og da selskabet ser patruljen, bliver der slukket for musikken. Vi finder derefter ham, der står for festen, og tager en snak om, at det ikke skal gentage sig, siger Dyre Sønnicksen til Ekstra Bladet.

Derefter var der ikke yderligere anledning til, at politiet måtte tage forbi Rasmus Prehns lejlighed.

'Rigtig ked af det'

Ministeren beklager dog larmen, da Ekstra Bladet spørger ham om eventuelle moralske tømmermænd.

- Hvis der er nogle naboer, som synes, vi larmede for meget, så er jeg selvfølgelig rigtig ked af det, siger fødevareministeren, der mener, at festen sluttede 'lidt over et'.

- Lige så snart vi hørte, at der var nogle, der var kede af det, så lukkede vi vinduer og skruede ned for musikken, siger Rasmus Prehn, der ikke selv mener, at lydniveauet var 'okay'.

Sundhedsminister Magnus Heunicke var dj til festen, men han tog ifølge fødevareministeren hjem før politiets ankomst. Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra Magnus Heunicke.

