Politiets øverste chef spurgte ikke til loven

Dansk politis topboss, Thorkild Fogde, burde om nogen have et øje for loven. Men i minksagen spurgte han end ikke til den

Det er ikke kun i ministerierne, at Minkkommissionen retter en skarp kritik. Også Rigspolitichef Thorkild Fogde bliver voldsomt kritiseret. For selvom han er den øverste chef for det politi, der skal sørge for at loven bliver overholdt, spurgte han ikke til, om det var lovligt at aflive alle mink i Danmark.

Og selv da han vidste, at det var ulovligt, satte han ikke foden ned. Han støttede endda offentligt op om, at minkavlerne skulle fortsætte med at slå deres dyr ned.

Det viser Minkkommissionens rapport, der udkom torsdag.

Artiklen fortsætter under videoen...

Formand for Danske Minkavlere, Tage Pedersen, om minkkommissionens endelige rapport.

Spurgte ikke

Thorkild Fogde var allerede inddraget i processen, da regeringen traf den ulovlige beslutning på et møde den 3. november. Og han stillede sig op på pressemødet den 4. november, hvor beslutningen blev meldt ud. Her redegjorde han for, hvordan politiet ville bidrage til opgaven.

Kommissionen har ikke fundet, at Thorkild Fogde her vidste, at der var tale om en ulovlig instruks til minkavlerne, Men kommissionen rejser dog stadig et øjenbryn over, at han ikke selv som chef for Rigspolitiet, spurgte til det.

- Henset til graden af involvering i pressemødet og forberedelsen heraf har kommissionen ikke fundet fornødent grundlag for at rette kritik mod Thorkild Fogde, selv om det havde været ønskeligt, om Rigspolitiet havde spurgt ressortmyndigheden ind til hjemmel, forinden bistand blev iværksat og udmeldt, skriver kommissionen.

Den var værre

Men herefter bliver det grum læsning i kommissionsrapporten for politiets øverste chef. For dagen efter - den 5. november - på et møde sagde en direktør fra Fødevarestyrelsen, at der skulle 'arbejds for at finde hjemmel'. Og at der altså helt åbenlyst ikke var en lov på plads til det arbejde, politiet havde begyndt.

Ifølge rapporten gav det ikke Thorkild Fogde anledning til bemærkninger. Og heller ikke, da det samme fremgik af en mail. Thorkild Fogde har forklaret, at han troede det handlede om aflivningsmetoder, men bliver modsagt af flere. Og kommissionen giver dog heller ikke hans forklaring megen vægt.

Kommissionens skriver, at Thorkild Fogde 'må have indset', at der manglede lovhjemmel.

Den helt grumme

Men det, der får kommissionen op på den allerhårdeste kritik, er, at Thorkild Fogde lod rigspolitiet fortsætte arbejdet i dagevis.

Og den 7. november, altså flere dage efter, at han vidste, der ikke var lovhjemmel, stillede sig op på endnu et pressemøde og fortsatte med at støtte udførslen af den ulovlige ordre. Også selvom han her havde haft rig mulighed til at sikre sig, at der var lov på plads til det, han lod politiet gøre.

- Det er efter kommissionens opfattelse kritisabelt, at Thorkild Fogde på pressemødet den 7. november 2020 støttede op om udmeldinger, der fastholdt minkavlere og offentlighed i en vildfarelse, som var skabt ved pressemødet den 4. november 2020, selv om Thorkild Fogde den 7. november 2020 vidste, at der manglede hjemmel til den myndighedsindsats, som var blevet iværksat, skriver kommissionen.

Samlet set vurderer kommissionen, at Thorkild Fogde har svigtet sit ansvar så groft, at det offentlige bør forsøge at drage ham til ansvar for 'hans medvirken til brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet i forbindelse med opretholdelsen af den grove vildledning'.

Ekstra Bladet spurgte torsdag Rigspolitiet til en kommentar. Men det var ikke muligt.