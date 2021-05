Politiker går på orlov efter blodprop i hjernen

Brigitte Klintskov Jerkel (C) går på sygeorlov efter at være ramt af en blodprop i hjernen

Brigitte Klintskov Jerkel fra Det Konservative Folkeparti går på sygeorlov med øjeblikkelig virkning.

Det sker, efter at hun for lidt over tre uger siden blev ramt af en blodprop i hjernen, oplyser hun i et opslag på Facebook.

Hun forsøgte at fortsætte det politiske arbejde efter blodproppen, men hendes tilstand blev efterfølgende forværret.

'Høj dosis af medicin som jeg ikke kunne tåle, har desværre givet yderlige komplikationer, og jeg har været til en lang række undersøgelser for det ene, andet og tredje. Det går heldigvis den rigtige vej, men jeg er stadig enormt træt, og min krop har brug for ro til at komme sig igen', skriver Brigitte Klintskov Jerkel på Facebook.

Hun fortsætter opslaget med at forklare, at hende læge har advaret hende mod at arbejde lige med det samme, hvilket hun nu har valgt at lytte til.

'Derfor følger jeg nu deres råd, når jeg går på sygeorlov frem til partiets sommergruppemøde den 17. august, hvor jeg forventer at være stærkt tilbage', skriver hun.

Brigitte Klintskov Jerkel vil nu lukke ned både på Facebook og med sit politiske arbejde i Folketinget og i Greve Byråd, indtil hun vender tilbage fra orlov.