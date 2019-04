Politiker i sviner på Facebook: 'I mangler lidt indhold i jeres røvkedelige liv'

Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen, træder speederen helt i bund på Facebook.

I en ophedet kommentar på journalisten Anna Thygesens profil skriver Kim Christiansen, at folk mangler indhold i deres 'røvkedelige liv'.

Når man linker til TV2s interview med Kim Christiansen på FB og folk er negative overfor hovedpersonen i tråden#dkpol #omfartsvejenfrahelvede pic.twitter.com/HN19Z7wQ63 — Anna Thygesen (@annathygesen) 1. april 2019

'Hold kæft, hvor har alle I medløbere sat jer ind i sagen. Mon ikke bare I mangler lidt indhold i jeres røvkedelige liv ....', skriver Kim Christiansen i kommentaren, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger siden er blevet slettet.

Baggrunden for den svulstige kommentar er, at den kendte trafikpolitiker de seneste uger er kommet under tiltagende heftig beskydning efter nyheden om, at han har været med til at skaffe en 377 mio. kroner dyr omfartsvej til Mariager, hvor Christiansen både er valgt og har en bodega til salg.

De seneste dage har TV2 med et opsat kamera dog vist, at den tunge trafik gennem Mariager er stærkt begrænset.

Det er den historie, som Anna Thygesen har delt på sin Facebook-profil, hvilket altså har fået Christiansen op i det røde felt.

I et interview med TV2 har Kim Christiansen afvist at ændre på sin holdning til den dyre omfartsvej.

'Det får ikke mig til at ændre min beslutning, fordi TV2 har spildt en dag på torvet i Mariager, hvor de ellers kunne have lavet noget fornuftig journalistik,' har han sagt til TV2.

Ekstra Bladet forsøger at får en kommentar fra Kim Christiansen.

