Politiker: Jeg har taget stoffer

I et radioprogram på Radio4 siger Lars Boje Mathiesen, at han har taget stoffer og er vokset op i et misbrugshjem

Har I taget stoffer?

Det spørger værten indledende tre politikere om i Radio4-studiet, hvor der var inviteret til debat om, hvorvidt stoffer bør blive afkriminaliseret.

Partiet Moderaterne har for nylig talt for, at stoffer bør afkriminaliseres, men Jon Stephensen (M) vil ikke svare på spørgsmålet fra værten.

Det vil derimod Lars Boje Mathiesen fra Nye Borgerlige.

- Det rager sådan set ikke omverdenen, hvad jeg gør i mit privatliv, men ja, det har jeg, siger politikeren.

Stoffer er kommet for at blive

Det er i programmet Det Blå Hjørne på Radio4, at udtalelsen falder.

Her har værten Casper Dall inviteret tre politikere ind fra Moderaterne, Nye Borgerlige og Liberal Alliance, der alle går ind for, at stoffer skal afkriminaliseres.

- Vi må anerkende, at narkotika er kommet for at blive, lyder det blandt andet fra Moderaternes Jon Stephensen.

Annonce:

Vokset op i misbrugshjem

Senere i programmet taler Lars Boje Mathiesen om sin opvækst. Han fortæller, at han er vokset op i en misbrugsfamilie.

- Som barn lærer man at navigere i misbrugsfamilier. Som voksen lærer man så at reflektere og analysere over det. I min verden var det overlevelse som barn, og det var en stigmatisering på det personlige plan, hvor jeg var bange for, om jeg kunne tage venner med hjem, fordi jeg aldrig vidste, hvad de kom hjem til, siger han.

- Er der noget fra din personlige opvækst, der gør, at du har den politiske holdning i dag?, spørger værten.

- Jeg tror da, at vi allesammen er et produkt af det liv, vi har levet.

Lars Boje Mathiesen mener, at et forbud mod stoffer er en mistillidserklæring fra politikerne.

Annonce:

- Når jeg kigger på det ideologisk, så mener jeg, at folk skal have lov til at gøre, hvad de vil med deres liv, så længe det ikke skader andre. Og der synes jeg, at med den grundlæggende politik, vi har nu, er gået alt for langt med det forbud. Det er en mistillidserklæring fra politisk side mod befolkningen, siger han.

Hør hele programmet på Radio4 her: