Politiker klager over Lykketoft: - Han sagde 'jeg slår jer ihjel'

Alternativet-politiker klager til Folketingets præsidium over tidligere formand for Folketinget Mogens Lykketoft

En 'utilstedelig overfusning'.

Sådan beskriver Alternativets medlem af Folketinget Pernille Schnoor en oplevelse, hun torsdag ved frokost havde med Socialdemokratiets tidligere minister og formand for Folketinget Mogens Lykketoft.

En bemærkning fra den mangeårige politiker har stødt Schnoor i en sådan grad, at hun nu har valgt at klage til Folketingets Præsidium.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

Over frokosten

Episoden udspillede sig ifølge Schnoor, da Mogens Lykketoft til frokost gik forbi Pernille Schnoor i Folketingets frokostrestaurant 'Brydesen' for at sætte sig og spise frokost med en DR's politiske analytiker, Jens Ringberg.

- Idet han (Lykketoft red.) går over og vil sætte sig ved bordet, siger han først: 'Hvad er det, I har gang i?' Det tror jeg bare, jeg griner af. Så råber han sådan rimelig højt: 'Jeg vil gerne sige til dig, at hvis I laver den aftale, så slår jeg jer ihjel,' forklarer Pernille Schnoor til Ekstra Bladet.

Episoden handlede ifølge Alternativet-politikeren om forhandlinger om Løkkes bebudede sundhedsreform.

Pernille Schnoor forklarer til Ekstra Bladet, at hun i første omgang ville give Lykketoft muligheden for at sige, at der bare var tale om en vittighed.

- Det var rimelig rystende. Men jeg spørger ham, om det var bogstaveligt ment. Så svarer han nærmest råbende igen: 'Jeg kan i hvert fald garantere jer for, at så skal jeg personligt sørge for, at I bliver fuldstændigt udraderede ved næste valg,' siger Pernille Schnoor til Ekstra Bladet.

- Vurderer du, at det bare kan være i sjov?

- Jeg vurderer, at han er oprevet og vred. Bestemt ikke, at han mener det i sjov. Og jeg har arbejdet på en erhvervsskole. Jeg ved, hvordan værkstedshumor fungerer. Jeg synes, det er utilstedeligt. En utilstedelig overfusning, lyder det fra Pernille Schnoor.

Alternativet-politikeren fortæller, at hun derfor har indklaget Mogens Lykketoft for Folketingets Præsidium med formand Pia Kjærsgaard i spidsen.

- Ja, det har jeg. Det må være sådan, at man kan sætte sig et sted på Christiansborg og spise en rugbrødsmad uden at risikere at blive overfuset, siger politikeren.

På månen

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Mogens Lykketoft. På Twitter bedyrer han dog, at der var tale om en morsomhed.

Over for Berlingske siger han endvidere:

- Altså, det er helt misforstået. Det er helt derude, hvor jeg vil sige, at det kunne jeg aldrig have forestille mig, at nogen ville ringe mig op om og spørge mig til. Den opfattelse er helt på månen af, hvad der foregik, siger Mogens Lykketoft til avisen.

Om Pernille Schnoors oplevelse af sittuationen siger han:

- Det er udtryk for, at den kvinde ikke har humoristisk sans.

Det var da helt utrolig så alvorligt en munter bemærkning er blevet taget ned. Den eneste trussel mod Alternativet er vælgernes reaktion, hvis I holder Lars Løkkes sundhedsreform i live og lukker folkestyret i regionerne. Det vil gøre jer sårbare. https://t.co/vvigzVIiZY — Mogens Lykketoft (@lykketoft) February 28, 2019

Ekstra Bladet har også været i kontakt med DR's Jens Ringberg. Han ønsker ikke at kommentere episoden.