Politiker konkurs: Skylder 20 millioner kroner

Efter en årelang kamp har en af landets største forhandlere af campingvogne og campingudstyr været nødt til at kaste håndklædet i ringen.

Bijé Camping med hovedsæde i Helsinge er nemlig blevet erklæret konkurs. Ejeren af virksomheden er den prominente konservative politiker fra Gribskov Kommune Jesper Behrensdorff.

Det skriver Ugeposten

Behrensdorff er gruppeformand for Det Konservative Folkeparti og sidder i byrådet ved siden af tjansen som virksomhedsejer. I januar tog lokalpolitikeren dog tre måneders orlov fra sit offentlige hverv for at redde sin campingforretning, men det er altså ikke lykkedes.

En stor kreditor har afleveret en konkursbegæring mod virksomheden. Kravet fra kreditoren lyder på cirka 20 millioner kroner, lyder det fra Jesper Behrensdorff.

- Det er oven på finanskrisen, hvor campingbranchen gik 80 pct. tilbage. Fra 8000 solgte campingvogne på landsplan til 2000 solgte campingvogne. Derfor har vi opbygget noget gæld gennem årene. Det har vi lavet nogle aftaler med vores banker om, men det er vi så ikke lykkedes med at komme i mål med, siger han til Ugeposten.

Jesper Behrensdorff oplyser videre, at han ikke er personlig konkurs, og at han vil kæmpe for at genrejse familievirksomheden gennem en rekonstruktion.