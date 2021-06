Politiker ønsker ikke vaccine fra tørklæde-klædt muslim

Dansk Folkepartis Martin Henriksen 'har ikke lyst til' at blive vaccineret mod corona, hvis stikket foretages af en muslim med tørklæde

Dansk Folkeparti er havnet i et internt rivegilde over et tweet fra partiets tidligere toppolitiker og nuværende medlem af hovedbestyrelsen, Martin Henriksen.

Henriksen har tweetet, at statsminister Mette Frederiksen har gjort reklame for islam, fordi hun i sidste uge modtog et vaccinestik mod corona fra en person med tørklæde.

Og det har fået to andre medlemmer af hovedbestyrelsen til at reagere og gå i rette med Henriksen på de indre linjer i flere mails. Det drejer sig om EU-parlamentariker Peter Kofod og Anders Vistisen.

Ingen ved, hvad partitoppen med Kristian Thulesen Dahl i spidsen mener om sagen. Og om han holder med Henriksen eller Kofod. Han forholder sig foreløbig tavs.

Men i mellemtiden fortsætter Martin Henriksen debatten. I et interview med Ekstra Bladet - som du kan se i videoen herover - understreger han, at han ikke selv har lyst til at modtage en vaccine mod corona fra en muslim, der bærer tørklæde.

