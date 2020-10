Politiker om Brostrøm-bommert: - Dum situation

Flere videoer viser onsdag, hvordan Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen og en af regeringens primære rådgivere i coronakrisen, glemmer at spritte sit brugte udstyr af i et fitnesscenter.

Og det er ikke i orden, mener Liselott Blixt, der er sundhedsordfører for Dansk Folkeparti:

- Det der bare undrer en er, at en der står og fortæller folk og myndigheder, hvad der skal åbne og lukke - gør slet ikke nogen af de ting, som han råder alle andre folk til, siger hun til Ekstra Bladet.

Brostrøm i corona-brøler

Altid sprit

Blixt fortæller, at hun før coronakrisen selv har gået i fitnesscenter. Men det tør hun ikke længere, netop på grund af risikoen for at blive smittet med corona.

Det undrer hende også, at Brostrøm kan glemme at spritte af i et fitnesscenter.

Dét skulle man nemlig også før coronaen kom til Danmark, påpeger hun.

- Synes du, at han har mistet sin troværdighed?

- Ja, det synes jeg. Helt sikkert.

- Dem, der rådgiver om hvad alle danskere skal - så er det jo uhørt, at man selv ikke holder dem, afslutter hun.

S: Tillykke

Ovre i de socialdemokratiske gemakker er tonen anderledes forstående over for Brostrøm.

- Det viser bare, at han er et menneske, ligesom alle andre, siger Rasmus Horn Langhoff, Socialdemokratiets sundhedsordfører.

- Men bør man ikke, når man er repræsentant for retningslinjer og påbud om at spritte, hanke ekstra meget op i sig selv?

- Jo, det bør du og jeg også gøre. Og nogle gange, så svipser den, det gør den jo desværre for alle mennesker engang i mellem.

- Svipser den også for dig engang i mellem?

- Generelt her i tilværelsen? spørger Langhoff.

- Ja - eller måske bare med håndspritten?

- Ja, det gør den. Jeg tror, jeg prøver ligesom alle andre at blive bedre og bedre til det, konstaterer han.

- Og så synes jeg, at nu, hvor vi taler om ham, at det er på sin plads at sige tillykke med at han er kommet i WHO's bestyrelse. Det fortjener også bare lige at blive nævnt.

Vermund: Større problemer

Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige, kalder hele situationen for 'dum':

- Jeg tænker, at det må være træls for ham.

- Men han skal selvfølgelig kende reglerne, og det er jo en dum situation.

- Men vi har større problemer i vores samfund, end at Søren Brostrøm ikke tørrer en maskine af i et fitnesscenter, tilføjer hun.

- Men kan du forstå, hvis man som dansker sidder tilbage og tænker, at det er en smule hyklerisk?

- Ja, det kan jeg godt. Og jeg tror også, at han går rundt og slår hovedet ind i væggen og tænker, 'pokkers også, det var åndssvagt'.

