Politiker på ferieorlov: Til Caribien med fuld løn

Det var en 'once in a lifetime' mulighed, da byrådsmedlem i Vejle Niels Clemmensen (V) blev inviteret med på ferie til Caribien.

Sådan beskriver han selv ferien, og derfor valgte han at søge orlov fra byrådet i cirka en måned. Som byrådsmedlem får man løn under orlov, og det samme gør suppleanten som kaldes ind.

- Da chancen bød sig, sprang vi til. Men vi vidste ikke, at det var med vederlag, siger Niels Clemmensen.

- Men da snakken kom i sommer med borgmesteren fra København (teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager, red.), som søgte sygeorlov med vederlag, var jeg inde og se, om jeg også fik vederlag. Og det gjorde jeg.

DR har lavet en kortlægning, som viser, at 194 byrådspolitikere har været på orlov med løn i indeværende valgperiode, som begyndte 1. januar 2018.

Tidligere har Ekstra Bladet beskrevet, hvordan byråds- og regionsrådspolitikere er tvunget til at modtage løn i tre måneder, selvom de tager på frivillig orlov. En ordning, som den konservative Brigitte Klintskov Jerkel eksempelvis har benyttet sig af ved to lejligheder.

Samlet er det løbet op i omkring 60.000 lønkroner under de seks måneders betalt orlov.

Ingen dårlig samvittighed

Niels Clemmensen fra Venstres vederlag under orloven var på cirka 17.000 kroner, fortæller han. Politikeren, der ved siden af byrådsarbejdet er landmand, har ikke dårlig samvittighed over at have modtaget vederlaget.

- Halvdelen er betalt tilbage i skat. Der er 10.000 tilbage. Jeg har siddet i byrådet i 20 år, og ser vi ud over den kam, at jeg har søgt orlov den ene gang, er det ikke det, der får mig til at få dårlig samvittighed over, at jeg har søgt orlov.

- Det var noget helt andet, hvis det var noget, jeg havde brugt hvert år. Så synes jeg nok, at det var misbrug, siger han og tilføjer:

- Jeg synes ikke, at det er rimeligt, at man får vederlag, men jeg vil heller ikke sige, at det her er noget, der får mig til at få dårlig samvittighed, at jeg har gjort det den ene gang, siger han.

Til New Zealand

Henrik Leth, der er byrådsmedlem i Randers for Socialdemokratiet, har også fået orlov med løn, da han tidligere på året var i New Zealand.

- Jeg synes, at vi som byrådsmedlemmer skal have samme vilkår, som man har på det øvrige fri arbejdsmarked. Vi skal kunne søge orlov, men når det er til ferie, skal man ikke automatisk have vederlag, siger han.

