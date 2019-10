Politiker tog studie-orlov - med fuld løn

SF'er i Region Syddanmark tog orlov for at passe sine jura-studier. Men politiker-lønnen fortsatte med at tikke ind på kontoen.

For den syddanske regionsrådspolitiker Vicky Bender Lorenzen (SF) var der i en periode sidste år for meget at se til med både det politiske arbejde og jurastudierne.

'Det har vist sig, at en stor del af forelæsningerne på universitetet i efteråret falder sammen med møder i udvalg og regionsrådet,' forklarede hun ifølge fyens.dk, der beretter, at Vicky Bender Lorenzen derfor tog tre måneders orlov fra arbejdet i Region Syddanmark.

SF'eren skulle dog ikke bekymre sig om kun at have SU'en at leve af. De tre måneders orlov fra regionsrådet var nemlig med fuld løn- i alt godt 35.000 kr. før skat i den pågældende periode.

Kommunale og regionale politikere er nemlig sikret deres løn i op til tre måneder, selvom de har taget frivillig orlov.

Løn til stedfortræder

Vicky Bender Lorenzens orlov kom stand på et regionsrådsmøde 27. august sidste år. Ifølge referatet fra mødet blev der indkaldt en stedfortræder for Vicky Bender Lorenzen i orlovsperioden.

Dermed skulle der både udbetales løn til Vicky Bender Lorenzen og hendes stedfortræder.

Det er ikke lykkedes for Ekstra Bladet at få en kommentar fra Vicky Bender Lorenzen til hendes studie-orlov fra regionsrådet.

Orlov i fængslet

Sagen er blot én i rækken af eksempler på kommunale og regionale politikere, der er gået på frivillig orlov med fuld politiker-løn.

Ekstra Bladet har beskrevet, hvordan den nu afdøde politiker René Kauland fik godkendt lønnet orlov fra byrådet i Greve, mens han sad varetægtsfængslet for drabsforsøg mod sin ekskæreste.

Politiker sigtet for drabsforsøg: Fik orlov med løn i fængslet

En anden byrådspolitiker, Henning Christiansen fra Solrød, tog på campingferie med fuld løn. Mens andre kommunale politikere er taget på længere rejser til Østen, mens lønnen fortsat tikkede ind.

Mere gakgak: På campingferie med fuld politiker-løn

Se også: Politikere på lønnet orlov: Rejste til Nepal og Laos

Gennemgår reglerne

Den ansvarlige minister på området, social- og indenrigsminister Astrid Krag (S), har forklaret, at hun godt kan forstå diskussionen om, hvorvidt det er rimeligt med løn under frivillig orlov.

Derfor er hun ved at gå reglerne igennem sammen med KL og Danske Regioner.