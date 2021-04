Politikere efter ny afsløring: Den værste omgang rod

Ved du noget? Kontakt journalisten her via mail eller sms 1224 (alm. sms-takst)

Flere folketingspolitikere skærper nu retorikken betragteligt i sagen om Nationalmuseets ordrer til Michael Jeppesen.

Både Venstre og Dansk Folkeparti tager sig til hovedet over direktør Rane Willerslevs omgang med Nationalmuseets skattekroner, efter Ekstra Bladet i dag kan afsløre endnu en sag, hvor Michael Jeppesen har fået opgaver, uden museet har afsøgt markedet for så meget som én alternativ pris.

Artiklen forsætter under billedet ...

Preben Bang Henriksen er en af de politikere, der tager sig til hovedet over Nationalmuseet. Foto: Jens Dresling

- Det virker højst mærkværdigt. Jeg synes, det understreger med endnu større tydelighed, at man slet ikke har gået op i de udbudsretlige principper. Det her kalder i den grad på en redegørelse og eventuelt en særskilt undersøgelse, siger Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, som i første ombæring vil bede kulturminister Joy Mogensen svare på, hvorfor Nationalmuseet først i marts år lavede et notat om deres tildeling af en opgave til Michael Jeppesen i 2019.

- Jeg må sige, at det virker underligt – og så har jeg vist brugt et meget kultiveret udtryk.

- Når man ser, at Rigsrevisionen i 2016 har været efter Nationalmuseet for deres manglende udbud af opgaver, så virker det her i den grad som en skærpende omstændighed og i allerhøjeste grad noget, Rigsrevisionen bør kigge særskilt på, siger Preben Bang Henriksen til Ekstra Bladet.

Venstre-politikeren peger i øvrigt på, at han vil have kulturministeren til at se på muligheden for, at firmaer, der får for meget udbetalt pga. manglende udbud, betaler den overskydende betaling tilbage til statskassen.

- Jeg kunne godt tænke mig at få muligheden for at få overprisen refunderet.

DF: Vennetjeneste

Også Dansk Folkeparti skærper nu tonen i sagen om Nationalmuseets tildeling af opgaver til Michael Jeppesen:

- Det her er simpelthen den værste omgang rod og måske endda snyd, som jeg længe har set i en offentligt støttet institution. Det er totalt uacceptabelt. Vi kan og skal simpelthen ikke tolerere vennetjenester for skatteborgernes regning, siger gruppeformand Peter Skaarup til Ekstra Bladet.

- Den her sag skriger på, at kulturministeren tager affære. Derfor vil jeg følge mine spørgsmål op med flere spørgsmål til ministeren. Hun virker helt paralyseret og har tydeligvis intet foretaget sig i denne sag.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nationalmuseet: En fejl

Rane Willerslev optrådte også i Michael Jeppesens dokumentar om Martin Rossen. De tre herrer lavede bl.a. bålmad sammen på Amager Fælled. Foto: DR

Ekstra Bladet ville gerne have spurgt Rane Willerslev, hvorfor Nationalmuseet heller ikke i 2019 - efter forløbet knap to år tidligere, der gjorde ham og Michael Jeppesen til venner - tjekkede andre priser, da de skulle have ny ældrestrategi.

Museumsdirektøren har over for Ekstra Bladet i sidste uge afvist, at han i 2017 og 2018 gjorde Michael Jeppesen en vennetjeneste, da journalisten og reklamemanden scorede opgaver for over en million på få måneder.

I stedet var Willerslevs forklaring, at de to først blev venner 'hen ad vejen' i processen med en børnestrategi og to store seminarer.

Museum: En fejl

Ekstra Bladet har siden mandag flere gange rykket for at få svar på uddybende spørgsmål om sagen fra Nationalmuseet.

Først onsdag eftermiddag er museet dog vendt tilbage med en forklaring på, hvorfor der først i 2021 blev skrevet et notat om den ekstra opgave til Michael Jeppesen.

'I forhold til ældrestrategien opdagede man i forbindelse med jeres aktindsigt en fejl i journaliseringen, hvilket er blevet berigtiget', skriver Nationalmuseet til Ekstra Bladet.

Det fremgår dog ikke af besvarelsen, hvorfor selve dokumentet også er udstyret med en dato fra marts 2021, som indikerer, at det både er produceret og journaliseret i år.

Vi har også forsøgt at få en kommentar fra kulturminister Joy Mogensen (S). Men hverken hun eller Socialdemokratiets kulturordfører, Kasper Sand Kjær, har ønsket at svare på spørgsmål.

Ekstra Bladet har også forgæves forsøgt at få en kommentar fra Michael Jeppesen.