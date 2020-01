Politikere føler sig vildledt om mimrekort

Trafikselskabet Movia får kritik for at underdrive konsekvenserne af nye takster, der vil sende tusindvis af sjællandske pensionisters billetpriser i vejret.

Det skriver Jyllands-Posten mandag. Selskabet fremhæver i et notat til Transportministeriet, at størstedelen af pensionisterne vil få gavn af den takstreform, der betyder et farvel til det såkaldte pensionistkort fra juni.

- De fleste pensionister, der bruger bus og tog, vil opleve et væsentligt prisfald, står der i notatet.

Her skriver selskabet også, at blot 12 procent af de sjællandske passagerer vil opleve en prisstigning på mere end 50 procent.

Men baggrundstal, som ikke fremgår af notatet, viser et andet billede.

For de samlede rejser med kortene gælder det, at 64 procent af rejserne vil koste mere, end de gør i dag. Af dem vil godt en tredjedel stige med over 50 procent.

- Det er en oplysning, vi gerne ville have haft. De har ikke gjort deres arbejde godt nok, siger SF’s transportordfører, Anne Valentina Berthelsen.

Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested, kalder Movias udlægning for "vildledende".

Forbrugerrådet Tænk kritiserer Movia i et notat sendt til Folketinget:

- Det er i nogle tilfælde ikke til at gennemskue, om grundlaget for Movias beregninger er korrekte, hedder det.

Ressourcedirektør hos Movia Eskil Thuesen forklarer, at det er et spørgsmål om kommunikation.

- I orienteringer formidler vi det mest relevante. Vi har belyst det grundigt og deler gerne yderligere oplysninger, siger han.

Den 9. juni bliver det særlige tremåneders pensionistkort - også kendt som mimrekortet - udfaset.

Pensionistkortet erstattes af rabatter på 40 procent på enkeltrejser på rejsekort og 25 procent på pendlerkort.

Det vil betyde, at de pensionister, der rejser meget, skal betale mere.