Politikere førte valgkamp på betalt orlov fra byråd

Flere kommunalpolitikere tog i forbindelse med det seneste folketingsvalg orlov fra Borgerrepræsentationen i København for at føre valgkamp - vel at mærke med løn.

Det skriver Berlingske lørdag.

Liberal Alliances nyudnævnte leder, Alex Vanopslagh, var en af de københavnske lokalpolitikere, som tog orlov i forbindelse med valgkampen.

Han var væk i lidt over syv uger, og han opretholdt sit vederlag under orloven.

- Jeg spurgte, om jeg kunne frasige mig vederlaget for arbejdet i Borgerrepræsentationen, mens jeg var på orlov, og det var der ikke mulighed for, siger Alex Vanopslagh til Berlingske.

Venstres grønlandsordfører, Marcus Knuth, tog orlov, to dage efter at Lars Løkke Rasmussen (V) udskrev valget 7. maj. Han har ifølge Berlingske fået sit vederlag i de første tre måneder af orloven.

Nærved umuligt

Han udtaler i et skriftligt svar til Berlingske, at han har forståelse for kritikken af, at man kan tage betalt orlov for at føre valgkamp.

Også De Radikales Karen Melchior tog en lille måneds betalt orlov fra Borgerrepræsentationen i forbindelse med valgene til Europa-Parlamentet og Folketinget.

Hun forklarer over for Berlingske, at det var forbundet med et "stort bøvl" at arrangere orlov uden løn. Derfor lod hun være.

Chefforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roger Buch bekræfter, at det er nærved umuligt at frasige sig sit byrådsvederlag i en orlov, hvor man varetager private interesser.

- Men det er jo ikke forbudt at give gaver. Man kan altid forære dem tilbage til kommunen, hvis man vil, siger han til Berlingske.

Eksemplerne stiller igen spørgsmål ved, om de folkevalgte har for mange lukrative særordninger.

I forvejen raser debatten om den sygemeldte teknik- og miljøborgmester i København, Ninna Hedeager Olsen (EL). Hun har været på sygeorlov siden marts - indtil den forløbne uge uden lægeerklæring og med en månedsløn på over 100.000 kroner.