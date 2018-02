Politikere fordeler millioner til kystbeskyttelse og Ekkodalen

Syv natur- og kystprojekter står til at få en kontant indsprøjtning på i alt 45 millioner kroner. Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

- Vi puster liv i syv nye natur- og kystprojekter, der giver spændende natur blandt andet i Ekkodalen på Bornholm, men også bedre og sikrere kyster for eksempel i Nordjylland, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

- Det har været helt åbenlyst for enhver, at der har været store udfordringer i Nordjylland med huse, der er faldet i havet. Der ønsker regeringen at give en håndsrækning sammen med de øvrige partier, siger ministeren.

Partierne bag Vækstplan DK fra 2013 - hvor pengene stammer fra - har fordelt midlerne på de syv projekter.

Det er de tre nuværende regeringspartier samt Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, De Radikale og SF.

En række af projekterne handler om kystbeskyttelse flere steder i landet.

Anholt får blandt andet nogle af midlerne, som skal støtte øens indsats for at beskytte sig mod Kattegats bølger.

Det projekt hæfter De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, sig ved.

- Jeg er meget tilfreds med, at det nu er lykkedes at finde de sidste 3,2 millioner kroner, så Anholt kan komme i gang med et større kystbeskyttelsesprojekt, der med bølgebrydere, høfder, strandvold og strandfodring skal beskytte hovedfærdselsåren på øen, siger han.

Også Dansk Folkepartis miljøordfører, Pia Adelsteen, glæder sig over, at der er afsat midler til Anholts kystsikring.

- Jeg er rigtig glad for, at vi får fundet de sidste penge, så vi kan redde Anholt fra at falde i havet, siger hun.

Hun peger samtidig på, at der er sat to millioner kroner af til et nyt forsøg med drænrør til kystbeskyttelse.

Drænrørene er en omstridt størrelse. De blev testet mellem 2005 og 2008. Herefter konkluderede to eksperter, at de ikke kunne bruges, skriver Ingeniøren.

Opfinderen bag mente dog, at eksperternes rapport var fyldt med fejl. Samtidig beskyldte han Kystdirektoratet for hærværk.

Siden er drænrørene ikke blevet testet.

- Der har været mange diskussioner om, hvorvidt de virker eller ej. Så jeg er meget glad for, at vi nu får sat gang i sådan et forsøg, siger Pia Adelsteen.

De 45 millioner kroner går også til rådgivning om klimaskadelige drivhusgasser, en pulje til at fjerne skibsvrag nær kysterne, digeprojekter og et naturgenopretningsprojekt i Ekkodalen på Bornholm.

Sidstnævnte får den største andel af midlerne. 16,4 millioner kroner skal bruges på at genetablere dalens moseområde.

Det glæder både Socialdemokratiets miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen, og miljøministeren.

- Regeringen har haft et mål om, at Ekkodalens moser på Bornholm skulle genopstå som naturprojekt. Det realiserer vi med nogle af de her midler, siger Esben Lunde Larsen.