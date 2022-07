Dansk politik ... 13. jul. 2022 kl. 06:44 Gem artikel Gemt artikel

Politikere holdt hjemmemøde: Fik portvin med posten

Politikerne i Hillerød fik leveret portvin, flødeboller og kattetunger med posten da de sidste år holdt to online-møder hjemmefra. Begrundelsen for gavepakken var, at de 'lagde beslag' på familietiden. Kommunens hjemsendte skolelærere fik imidlertid intet