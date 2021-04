Politikere om hærværk mod jødisk gravplads: Forkasteligt!

Det falder både justitsministeren og Dansk Folkepartis gruppeformand for brystet, at der er i nat er blevet begået hærværk mod den jødiske gravplads i Aalborg

Nattens voldsomme hærværk mod den jødiske gravplads i Aalborg, får nu både regeringen og Dansk Folkeparti på banen.

I en mail til Ekstra Bladet skriver justitsminister Nick Hækkerup, at han finder hærværket 'oprørende og dybt beskæmmende'.

Ved gravpladsen blev der placeret to dukker, der var overhældt med rød maling, ligesom der også var hældt maling over en mindre del af gravpladsens mur. Derudover lå der spredte løbesedler, hvor der blandt andet stod at at pesach (jødisk højtid red.) er 'endnu en jødisk fejring af blodbad.'

'Ufatteligt'

Justitsministeren fortsætter i sin mail til Ekstra Bladet:

'Det er ganske enkelt forkasteligt, at vi igen skal være vidne til, at gravsteder bliver skændet,' ligesom både han og Nordjyllands Politi bekræfter over for Ekstra Bladet, at hærværket efterforskes.

Også Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Skaarup samt de Radikales Kristian Hegaard har udtalt sig om hærværket på det sociale medie Twitter.

Skaarup kalder hærværket for modbydeligt og håber på høje straffe til gerningspersonerne.

Den radikale retsordfører finder det 'ufatteligt' at der begås religiøst motiverede forbrydelser.

Jødisk påske

Jøder fejrer til og med i dag pesach, som er jødisk påske. Det er en ugelang fejring, hvor der blandt andet er særlige spiseregler.

I bunden af løbesedlerne er der et link til hjemmesiden til Nordfront, der slår sig op på at være en 'nationalsocialistisk nyhedsside.'

Fra deres hjemmeside kan man melde sig ind i 'Den Nordiske Modstandsbevægelse', som slår sig op på at være en 'nationalsocialistisk kamporganisation.'

Ekstra Bladet har været i kontakt med Nordfront.dk, og deres svar kan du læse i faktaboksen herunder.