Politikere om Trumps Grønlands-planer: Han er blevet vanvittig

Trump har gjort det igen.

Forud for præsidentens besøg i Danmark i starten af september, skriver flere amerikanske medier, at Donald har undersøgt muligheden for at købe Grønland, fordi amerikanerne gerne vil styrke deres position i det arktiske område, hvor Rusland blandt andet er stærkt besat.

Men hvis det står til flere danske politikere på begge sider af midten, så kan Donald Trump glemme alt om at købe verdens største ø fra Danmark.

Tidligere statsminster Lars Løkke Rasmussen tager end ikke Trumps tilnærmelser seriøst.

It must be an April Fool’s Day joke ... but totally out of sesson! https://t.co/ev5DDVZc5f — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) August 15, 2019

Partikammeraten Michael Aastrup og den tidligere Venstre-minister Søren Pind ryster også på hovedet af amerikanerne.

Nej, @realDonaldTrump - Grønland er ikke til salg! Tiden hvor man bare kunne købe områder og folk er heldigvis slut for mange år siden. Det forventer jeg også, at regeringen på vegne af rigsfællesskabet, vil forklare i både klar og præcis tale, når Trump besøger Danmark #dkpol — Michael Aastrup (@michaelaastrup) August 16, 2019

Nå. Men jeg tror, vi beholder vores 370000000 tønder land.... #Trump — Søren Pind (@sorenpind) August 16, 2019

Dansk Folkepartis Grønlandsordfører,Søren Espersen, langer på baggrund af salgsrygtet hårdt ud efter præsidenten.

- Hvis det er rigtigt, at han arbejder med de tanker, så er det endegyldigt bevis på, at han er blevet vanvittig. Jeg må sige det, som det er: Tanken om, at Danmark skulle sælge 50.000 statsborgere til USA er fuldstændig vanvittig.

- Det afgørende for mig er, at der er tale om landsmænd. På samme måde som vi ikke sælger vendelboer til Norge eller sådan noget sindssygt. Det her er det glade vanvid i 2019. Det er intet formildende ved det, siger Søren Espersen ifølge Ritzau.

I den anden ene af det politiske spektrum, afviser man kategorisk, at et salg af Grønland kan komme på tale

Trump købe Grønland?! Forhåbentlig en joke, men ellers forfærdelig tanke med risiko for militarisering af Grønland og mindre selvstændighed til det grønlandske folk - udover stort tab for Danmark #dkpol https://t.co/g49qGjjOFK — Martin Lidegaard (@martinlidegaard) August 16, 2019

Det siger voldsomt meget om Trump, at han rent faktisk tror, at man kan købe et helt land og et helt folk. Grønland er grønlændernes og det her er ikke 1800-tallet. Ikke til salg! — Pernille Skipper (@PSkipperEL) August 16, 2019

Bizart Trump tror han kan købe Grønland



Grønland har hjemmestyre og hvis Grønland vil være selvstændigt skal regeringen støtte op om det



Statsminister Mette Frederiksen skal fortælle Trump Danmark aldrig kunne finde på at sælge Grønland#dkpol #greenland https://t.co/wdPv3ne2Ax — Kåre Traberg Smidt (@kaaretraberg) August 16, 2019

Artiklen i Wall Street Journal har fået det sociale medie Twitter til at eksplodere, og der er i løbet af natten blevet skrevet over 121.000 tweets med ordene Grønland eller 'Greenland' i.

En af dem er den amerikanske journalist Jon Gabriel, der forudser hvordan Grønland kan komme til at se ud i fremtiden, hvis øen kommer på amerikanske hænder under Trump.

Greenland in 10 years. pic.twitter.com/akqWowauyu — jon gabriel (@exjon) August 15, 2019

Statsminister Mette Frederiksen har endnu ikke kommenteret et eventuelt salg af Grønland.