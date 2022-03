Politikere på all inclusive: Skal blive klogere

Politikerne på Christiansborg holder fri i uge 10 for at rejse kloden rundt og få inspiration - med alt betalt. Ifølge Folketingets formand er indhentes der nyttige erfaringer

Uge 10 er for de fleste danskere en helt normal uge, men for politikerne på Christiansborg er det rent guf. Det parlamentariske arbejde er sat på pause, da der traditionen tro er store rejseuge i Folketinget. Og så står den ellers på all inclusive.

Udvalgene på Christiansborg tager nemlig på studieture for at få inspiration, og så må for eksempel en hastebehandling af varmechecken til nødlidende danskere vente.

30 politikere har i 2022 været af sted med alt betalt, og de folkevalgte kommer godt rundt i verdenshjørnerne.

To hold var i San Francisco, et enkelt hold var i Indonesien, mens vi også havde politikere i Oslo og Israel.

Turen til de mere eller mindre eksotiske rejsemål byder på alverdens forskellige programpunkter, men de har alle et fællestræk: Alt er betalt.

Nødvendige

Ifølge Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), er turene nødvendige, fordi det er vigtigt, at politikerne holder sig orienteret om, hvad der rører sig inden for deres område - både herhjemme og i andre lande.

- Det er godt, at landets lovgivere bevæger sig ud i virkeligheden og får inspiration til, hvordan vi kan udvikle det danske samfund gennem ny lovgivning, siger han til Ekstra Bladet.

- I den forbindelse er det nyttigt at lære af andres erfaringer. Både hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer, fortsætter Henrik Dam Kristensen.

Formanden fortæller også, at han selv har været på mange rejser og altid er kommet klogere hjem.

- Alle udvalgsrejser bliver tilrettelagt, så besøg og samtaler opfylder rejsens specifikke formål.

- Når udvalget kommer hjem, bliver indtryk og erfaringer samlet i en rapport, så andre medlemmer og Præsidiet kan få kendskab til erfaringerne, forklarer han.

Tager intet med hjem

Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen har selv som aktiv politiker været på en række udvalgsture. Han har blandt andet været i New Zealand, Kenya, Chicago og Atlanta med Folketinget. På disse rejser har politikerne aldrig selv kreditkortet oppe af lommen, beretter Joachim B. Olsen.

Han fortæller samtidig, at relevansen for det daglige politiske arbejde i Folketinget er til at overse.

- Jeg har været på en del ture i min tid, og det har da været nogle meget spændende rejser. Men jeg må også være ærlig at sige, at jeg ikke har et eneste eksempel på, at man har taget noget med hjem, som er blevet implementeret i Danmark.

- Generelt set har et udvalg ikke er meget politisk indflydelse, og man kommer ofte hjem med én konklusion: at vi gør tingene meget bedre i Danmark, siger Joachim B. Olsen.

Hemmeligt budget

Før rejsen skal politikerne lave et program og et budget, ligesom de til sidst skal slutte af med en rapport om deres tur, som så kan læses på Folketingets hjemmeside.

Ofte er turene spækket med programpunkter, fordi politikerne ikke vil have skudt i skoene, at de ikke laver noget på turene.

Men selvom det er skatteborgerne, der i sidste ende betaler for rejsegildet, er det ofte umuligt at få svar på, hvad pengene bliver brugt til.

Folketinget er nemlig ikke forpligtet til at give offentligheden indsigt i bilagene for turene. Derfor er det som udgangspunkt umuligt at finde ud af, hvad de hundredtusindvis af kroner bliver brugt på.