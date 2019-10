Politikere på lønnet orlov: Rejste til Nepal og Laos

For de to kommunalpolitikere Morten Bast Hall og Pernille Bendixen er rejsen gået østpå med aflønnet ferieorlov i ryggen

På ferieorlov med fuld løn.

Sådan er realiteterne for landets kommunale og regionale politikere. Reglerne giver dem nemlig ret til løn i op til tre måneder, selvom orloven er fuldstændig frivillig. Og der er ikke mulighed for at frasige sig pengene.

Dermed var de to byrådspolitikere Morten Bast Hall og Pernille Bendixen sikret et dejligt rejsetilskud, da de begge drog på ferie østpå.

Det skriver DR.

Morten Bast Hall, der er konservativt byrådsmedlem i Hørsholm Kommune, rejste til Vietnam og Laos tidligere på året. Det afslører hans Instagram-profil.

Morten Bast Halls Instagram vidner om, at Laos blev besøgt under den lønnede orlov.

Af referatet fra byrådsmødet i Hørsholm Kommune 29. april i år kan man læse, at 'Morten Bast Hall (C) på grund af udlandsrejse er fritaget fra at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode fra den 28. april 2019 til den 24. juli 2019'.

Ifølge DR modtog Morten Bast Hall 35.628 kr. i løbet af de tre feriemåneder.

- Jeg mener ikke, det giver mening, at politikere har den type privilegier. Det er en underlig regel, at man er tvunget til at modtage pengene, skriver den konservative politiker i en kommentar til Ekstra Bladet.

Naturskønne billeder

For DF'eren Pernille Bendixen bød ferieorloven fra Odense Byråd på en tur til Nepal.

'Så er det ganske vist, jeg rejser til Nepal sidst i marts,' skrev hun 26. februar sidste år på Facebook.

Efterfølgende lagde hun det ene naturskønne billede efter det andet fra rejsen på det sociale medie.

Et af de naturskønne billeder fra Nepal, som Pernille Bendixen lagde på sin Facebook.

Alt imens modtog DF'eren det fulde vederlag fra byrådet. Ifølge DR lyder det på omkring 16.000 kr. om måneden

Ligesom det var tilfældet med Morten Bast Hall, blev der indkaldt en aflønnet suppleant for Pernille Bendixen i den periode, hun var på ferie.

Pernille Bendixen har ikke besvaret Ekstra Bladets henvendelser.